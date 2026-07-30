La UEFA y sus 55 federaciones votan a favor de boicotear el Mundial por plan de la FIFA

Enfrentada al proyecto de la FIFA de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados, la UEFA amenazó "por unanimidad" de sus miembros con boicotear los próximos Mundiales y competiciones de la FIFA, se anunció este jueves en un comunicado posterior a una reunión de urgencia del órgano europeo.

El organismo que dirige el fútbol europeo y sus 55 federaciones "rechazan unánimemente y de manera clara la propuesta de la FIFA de transferir acciones de la propiedad del Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados", se detalla en el texto.

"Tras la discusión de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras esas propuestas sigan encima de la mesa", concluyó la UEFA, a once meses del Mundial femenino de Brasil 2027.

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