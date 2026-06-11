Argentina desbanca a Francia del primer puesto del ranking FIFA 

La selección de Argentina volvió a situarse en lo más alto de la clasificación de la FIFA el jueves, poco antes de empezar a defender su título mundial, en tanto Francia bajó dos puestos y se ubicó tercero.

Argentina, que comienza su camino en el Mundial el martes en Kansas City ante Argelia, no lideraba la clasificación desde julio de 2025, pero subió dos puestos tras sus victorias en los partidos de preparación contra Islandia y Honduras.

Se sitúa un puesto por delante de España, cuya clasificación se mantuvo sin cambios.

Francia, que perdió el primer puesto tras caer ante Costa de Marfil y vencer a Irlanda del Norte, cayó al tercer puesto y quedó delante de Inglaterra y Portugal.

Brasil, Marruecos, Países Bajos, Bélgica y Alemania completan el "top 10".

La clasificación podría influir en la Copa Mundial de este año, ampliada a 48 equipos, ya que servirá como criterio de desempate definitivo en caso de que dos o más equipos igualen en puntos tras la fase de grupos.

Colombia, México y Uruguay se ubican en los puestos 13, 14 y 16, mientras que Ecuador está en el 23 y Paraguay ocupa el lugar 41.