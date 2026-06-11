Fans describieron como tranquila su llegada a la inauguración del Mundial 2026

Más de 80,000 aficionados acudieron al Estadio Ciudad de México para la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, este 11 de junio, con el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Las puertas del inmueble abrieron desde las 9:00 de la mañana (el partido inició a las 13:00) y desde mucho antes ya había una gran afluencia por calles aledañas.

El Economista platicó con más de 10 personas antes de ingresar al estadio, quienes compartieron una opinión positiva de su acceso a manera general.

"La atmósfera es perfecta y el ambiente alrededor del estadio es muy bonito. Fueron alrededor de 20 o 30 minutos caminando, pero fue una caminata muy buena", declaró Sophie, una aficionada que viajó desde Sudáfrica.

"Yo pensé que el ambiente iba a estar más tenso, pero la verdad es que todo ha estado muy bien", agregó Enrique, un aficionado del Estado de México.

"El camino fue de volada. Dejamos el coche como a un kilómetro y caminando llevamos como media hora, así que estuvo todo súper bien".

Periférico Sur estaba atorado de dirección oriente a poniente, aproximadamente, desde las 8:00 de la mañana y el acceso vial estaba cortado a la altura de Gran Sur, es decir, todavía a unos dos kilómetros de llegar al Estadio Ciudad de México.

Las líneas del metro aledañas también estaban saturadas desde temprano, pero finalmente al punto de las 11:30 horas, cuando comenzó la ceremonia de inauguración, el estadio estaba al 100% de capacidad, incluyendo un potente calor que se ausentó en días anteriores.

"Llegué caminando quizás desde hace unos 30 minutos, pero no se siente por la alegría en el camino. Todo el mundo te da la bienvenida, México es una excelente sede para la celebración del Mundial", agregó Georgette, aficionada que se definió a sí misma como originaria de Bolivia, México y Estados Unidos.

—¿Le tocó alguna manifestación o algo que dificultara su trayecto?

"Manifestación no, hay protestas pacíficas, porque los mexicanos también expresamos nuestras penas y alegrías. Tenemos que expresarle al mundo también de lo que sufrimos, pero con alegría. Sin embargo, como mexicanos ya ganamos, porque todo el mundo está aquí.

Protestas y accesibilidad

Aficionados de México, Sudáfrica, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Croacia, Estados Unidos y Venezuela, entre otros, caminaban con cierta prisa por Avenida del Imán poco despues de las 10:00 de la mañana para llegar a tiempo a la ceremonia.

A escasos metros del estadio, una de las manifestaciones que se hizo notar fue la de un colectivo de madres buscadoras.

Eran poco más de 10 personas y mostraban lonas con nombres y fotografías de desaparecidos. No estaban gritando ni molestando a nadie; sólo no dejaban de sostener dichas lonas frente a medios y aficionados.

Por otra parte, durante más de una hora estuvieron ingresando aficionados en silla de ruedas, asistidos por familiares o voluntarios. No tuvieron problemas para entrar al estadio.

"La atmósfera está súper bien, es una fiesta, típica de un Mundial. Un Mundial en nuestra región está súper bien, le da a conocer al mundo toda nuestra cultura y es importante para la economía", detalló Steven, un aficionado de Costa Rica.

"El ambiente lo veo positivo, muy bien y muy limpio. Ojalá que todo siga así porque es una fiesta para todos", concluyó Sergio, fan que viajó desde Celaya.

La tranquilidad de la llegar se percibió en los cerca de 30 minutos de caminata obligada para entrar al estadio, incluso, con personalidades como Alejandro Irarragorri, propietario del club Santos Laguna, y Justino Compeán, expresidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

En los alrededores, retumbaban canciones de Alejandro Fernández, Selena Quintanilla y Juan Gabriel, como en cualquier colonia mexicana.