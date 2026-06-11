Endo, capitán de Japón, se retira del Mundial 2026 por lesión y pone fin a su carrera internacional

El capitán de Japón, ⁠Wataru Endo, fue retirado de la convocatoria para el Mundial debido a una lesión, lo ⁠que supone un duro ⁠golpe para los Samuráis Azules que debutarán el domingo en el torneo frente a Países Bajos.

El centrocampista anunció además su retirada del fútbol internacional.

Endo, que ha sufrido una temporada plagada de lesiones con el Liverpool, fue reemplazado por el delantero del Borussia Mönchengladbach Shuto Machino, informó la Federación Japonesa de Fútbol en un comunicado.

"Desde que me lesioné, he hecho todo lo que pude hasta este momento, así que no me arrepiento de nada", dijo Endo en una publicación en las redes sociales.

El jugador de 33 años dijo que se sentía frustrado por no poder ⁠participar en el evento, ⁠pero se mostró ⁠orgulloso del crecimiento del equipo desde el Mundial ⁠de 2022 en Qatar.

"Con esta campaña, me retiraré de la selección nacional. Así que, a partir de ahora, animaré a la selección japonesa como un aficionado más", dijo.

Japón está encuadrado en el Grupo F y en su ⁠octava participación en el Mundial también enfrentará a Túnez y Suecia.