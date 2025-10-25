Alejandro Kirk, el primer pelotero mexicano en conectar cuadrangular en una Serie Mundial

El receptor mexicano Alejandro Kirk se robó los reflectores tras conectar un jonrón histórico en el Juego 1 de la Serie Mundial 2025, y buscará mantener el impulso este sábado 25 de octubre cuando los Azulejos de Toronto enfrenten a los Dodgers de Los Ángeles en el segundo duelo del Clásico de Otoño.

Kirk, originario de Tijuana, se convirtió en el primer pelotero mexicano en conectar cuadrangular en una Serie Mundial, con un batazo de 403 pies que ayudó a Toronto a imponerse 11-4 y adelantarse 1-0 en la serie.

El tijuanense, además, bateó de 3-3 con una base por bolas y dos carreras impulsadas, reafirmando su papel como uno de los pilares ofensivos del equipo canadiense.

El Juego 2 se disputa a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Rogers Centre y podrá verse en Imagen TV, ESPN, y vía streaming en Disney+, Fox One, Caliente TV y MLB.TV.

Contexto del partido

Tras una sexta entrada de nueve carreras en el primer encuentro, los Azulejos llegan motivados y con la oportunidad de poner la serie 2-0 antes de viajar a Los Ángeles.

El abridor Kevin Gausman tomará la lomita por Toronto, mientras que los Dodgers enviarán al japonés Yoshinobu Yamamoto, quien viene de lanzar un juego completo en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Dodgers, por su parte, buscarán revertir la narrativa y evitar un inicio de 0-2, una desventaja que solo el 19% de los equipos en esa situación han logrado remontar en la historia de la MLB.

“Necesitamos ser mejores”, reconoció su mánager Dave Roberts, consciente de que sus estrellas Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman deben responder ante una alineación canadiense que luce encendida.

El mexicano que hace historia

El desempeño de Alejandro Kirk ha sido uno de los motores emocionales de Toronto. No solo es el primer cátcher mexicano titular en una Serie Mundial, sino también el primer compatriota en conectar un cuadrangular en este escenario.

Con su actuación, se suma a una lista de apenas siete mexicanos con hit en el Clásico de Otoño, junto a nombres como Roberto “Beto” Ávila, Karim García, Benjamín Gil y Erubiel Durazo.

Kirk, que ya había hecho historia en la Serie Divisional ante los Yankees al conectar dos jonrones en un mismo juego, buscará repetir la hazaña esta noche frente a un pitcheo angelino que ha mostrado debilidad en su bullpen.

Lo que está en juego

Toronto no alcanzaba una Serie Mundial desde 1993 y ahora, con su público, su ofensiva inspirada y un héroe mexicano, tiene la oportunidad de dar un golpe decisivo.

Los Dodgers, favoritos al inicio de la serie, enfrentan presión y deberán encontrar el batazo oportuno que les faltó en el primer juego para equilibrar el marcador global.

El primer lanzamiento está programado a las 18:00 horas en México, con el himno canadiense interpretado por Alessia Cara y el estadounidense por Bebe Rexha, en una noche que promete mantener viva la emoción del Clásico de Otoño.