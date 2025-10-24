Azulejos de Toronto vencen a los Dódgers de Los Ángeles 11 - 4 en primer juego de la Serie Mundial

Con un Grand Slam de Addison Barger, los Azulejos de Toronto arrollaron este viernes a los Dodgers de Los Angeles por 11x4 en su regreso a una Serie Mundial tras 32 años de ausencia.

Los Azulejos comenzaron 2x0 abajo ante los vigentes campeones de las Grandes Ligas, que venían arrasando en estos playoffs, pero dieron vuelta el marcador con una explosiva sexta entrada de nueve carreras.

Barger y el mexicano Alejandro Kirk conectaron jonrones de cuatro y dos carreras para que el equipo canadiense se adelante 1-0 en esta serie al mejor de siete partidos.