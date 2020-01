Ya se le había escapado el triunfo en su primero, la estocada se le fue muy abajo y silenciaron su labor por lo que Antonio Ferrera salió a por todas y no escatimó en los lances a la verónica, la variedad con el percal mediante afarolados, adornos y las chicuelinas para llevar ante la presencia del picador; así recibió a ‘Chiquis’, un astado que no se prestaba para el lucimiento, débil y falto de casta del que no le importó su nula colaboración.

Luego de permitir que su banderillero Gustavo Campos saludara en el tercio tras colocar dos buenos pares de banderillas, el diestro español inició con dos lentos y profundos muletazos por el lado izquierdo para intentar por el lado derecho con mando, temple y recorrido, la vitolina, molinete y otros dos pases de pintura por ese lado para tirarse a matar de una forma poco convencional y dejar la estocada entera, en buen sitio y de efectos fulminantes que le valió las dos orejas concedidas tras la fuerte petición. En su primero silenciaron su labor.

Por su parte, Luis David dejó escapar el triunfo por sus fallas con el acero en su primero, el quite, la variedad en su faena con muletazos largos y templados tanto por el lado derecho como en naturales, los pases de trinchera y las despedidas con el de pecho, le tenían asegurado cuando menos un apéndice pero lo dejó ir al pinchar hasta en cinco ocasiones y utilizar el descabello para terminar en silencio.

Lo bueno le llegó al joven Adame con el cierra plaza. Larga cambiada, verónicas y un quite por gaoneras le fueron muy coreados, lo mismo provocó con su toreo terso y templado ante un burel que tuvo recorrido pero que no se empleaba del todo por lo que tuvo más mérito el trasteo que coronó mediante dos poncinas de perfecta ejecución y una estocada baja que le valió el apéndice pretendido.

En cuanto a la reaparición de Arturo Macías hay que consignar que le tocó un lote complicado, toros que resultaron débiles y faltos de casta a los que el diestro de Aguascalientes lidió con decoro, voluntad y valor pero que tardaron en doblar y le sonaron un aviso y dos respectivamente tras algunas palmas a su labor.

La empresa anunció, como previo a los festejos de aniversario los próximos 3 y 5 de febrero, a una experiencia taurina el sábado 1 de febrero a las 4:00 de la tarde. Será gratuita, en temática sobre la fiesta brava con un recorrido por las diferentes áreas de la plaza, una tienta de hembras y machos, acceso al ruedo y convivencia por las diferentes estaciones de actividades taurinas que estarán a cargo de los profesionales de la misma, rifas, premios y algunos tractivos más.

Grande Joselito en corrida de la Insurgencia

La gran expectación causada por la encerrona de Joselito Adame en San Miguel de Allende, Guanajuato, 5ª edición de la corrida de la Insurgencia, tuvo desenlace triunfal en todos los aspectos, un toreo maduro, de altas dimensiones y solvencia ante los cuatro encastes que enfrentó el aguascalentense, le valieron para cortar siete orejas y un rabo, mientras que la empresa puso muy en alto la estafeta sobre organización, producción y celebración, desde la orquesta sinfónica que amenizó el festejo con la soprano Carolina Herrera, hasta el espectáculo pirotécnico con el que se dio finalizado el mismo.

El balance taurino inició con breves palmas tras la lidia al primero, de Marrón, un toro distraído y soso al que sometió con una faena lidiadora y mató tras un pinchazo y dos golpes de descabello; a su segundo, de Barralva y premiado con los honores del arrastre lento, lo lanceó variado y la lidia fue por ambos lados, coronada de tremendo estoconazo para recibir el primer par de apéndices de la noche; ante el tercero, de Xajay y que tuvo calidad y bravura, igualmente los lances con variedad, cubrió de manera espectacular el segundo tercio y toreó muy ceñido por ambos lados, estocada recibiendo y otras dos orejas fueron a parar a su espuerta; el cuarto fue de Santa María de Xalpa, un burel manso y descastado de bella presencia pero que no prestó para el lucimiento y al que pasaportó de tres pinchazos y estocada baja para escuchar dos avisos; con el quinto, de Julián Hamdan que también tuvo excelente presencia, calidad y nobleza, lo enfrentó en todos los tercios, lances variados, lo pico en todo lo alto, le puso banderillas y lo lidió de rodillas en un inicio para luego alternar los flancos en pases muy ceñidos y rematar con dosantinas, luquesinas, otros adornos y un estoconazo hasta la empuñadura para cortarles las orejas y el rabo; por último salió un ejemplar de De La Mora, lances a la verónica, quite por caleserinas y un trasteo empeñoso y con tesón para cortar un apéndice más tras una buena estocada; hubo casi lleno en los tendidos y la gente entusiasmada sacó en hombros a Joselito Adame una vez terminado el festejo.

Para las corridas de aniversario, la empresa anunció un encierro de Fernando De La Mora para Enrique Ponce, José Mauricio y Joselito Adame el día 3; para el 5 se lidiará una corrida de Jaral de Peñas para Morante de la Puebla, Octavio García El Payo, Andrés Roca Rey y un triunfador nacional por designar.