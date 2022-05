Hace unos tres años, Osmar Olvera vio elevadas sus cargas de trabajo en su camino a convertirse en un clavadista de alto rendimiento, por lo que la recomendación de sus especialistas fue acompañar su alimentación con suplementos y proteínas que lo ayudaran en su recuperación: “Antes me sentía normal, pero cuando empecé a meter proteína y suplementos, se veía una diferencia, no inmediata, pero por lo general llegaba al viernes o sábado no tan cansado, me sentía mejor”.

En su preparación, los deportistas de alto rendimiento llevan sus cuerpos al límite y, aunque requieren de este impulso alimenticio para su desempeño, deben de ser muy cuidadosos con lo que consumen, uno de los principales puntos a considerar es que este tipo de complementos estén libres de doping.

Partiendo de una fuente nutrimental de tipo alimento, Immunotec se asegura de producir un suplemento alimenticio apto para ayudar a reforzar el sistema inmunológico de los deportistas de alto rendimiento e impulsar su recuperación sin caer en problemas de doping.

“Algo que caracteriza a sustancias prohibidas para atletas es que son sintéticas en su inmensa mayoría, son sustancias extraídas de manera muy específica y modificadas para dar este tipo de efectos. Desde la formulación de un suplemento lo que volteamos a ver no es eso, sino alimentos normales”, dijo el Dr. Hugo Palafox, VP Global de Asuntos Científicos de Immunotec, en entrevista con El Economista.

Lo que la empresa hace es extraer de ciertos alimentos algunos activos que llaman la atención por sus beneficios, los concentran para obtener una cantidad específica de estos y los estabilizan para que puedan ser ubicados en una fórmula tipo suplemento alimenticio. “Desde esta premisa estamos hablando de productos muy seguros con una naturaleza alimenticia tradicional, pero presentado de una forma muy sofisticada”.

Immunotec es una empresa de biotecnología enfocada en el desarrollo de productos alimenticios para el bienestar de las personas y recientemente lanzó Immunocal Sport, en la que los clavadistas Osmar Olvera (representante de México en Tokio 2020) y Randal Willars son sus embajadores de marca.

La proteína de Immunotec favorece la respuesta inmunológica, lo que tiene como consecuencia una recuperación más rápida y también ayuda a reducir el dolor muscular y aumentar la resistencia. Immunocal Sport contiene ingredientes activos como Immunocal, Nitro Boost, raíz de remolacha y cereza ácida y es un producto clínicamente probado libre de gluten, sin OMG (organismos modificados genéticamente), no contiene saborizantes artificiales y también es libre de antibióticos.

Para estructurar la fórmula que va dirigida a atletas, el equipo de Immunotec verifica la lista que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) publica cada año. También desafía al producto, es decir, lo envían con un tercero autorizado por la WADA y organismos externos para que validen los productos.

Antes de firmar con cualquier compañía o tomar algún producto, estos normalmente pasan por los filtros de los equipos multidisciplinarios, los que principalmente solicitan que estén libres de doping.

“Estoy registrado en la WADA, ellos pueden llegar el día que quieran y hacer control de dopaje. En todo momento tenemos que estar cuidando este. Cuando consumimos algún suplemento tiene que tener la certificación que está libre de doping”, dijo Randal Willars en la presentación del producto.

Palafox explicó que, normalmente, las sustancias prohibidas por la WADA están destinadas a dos grandes efectos: a mantener e incrementar la masa muscular y la resistencia cardiovascular.

La recomendación del especialista a la hora de elegir qué producto consumir es revisar quién lo está haciendo y quién lo está respaldando, lo ideal sería “que sea una empresa muy consolidada, trasnacional y que lleve años trabajando”.

—¿Los especialistas de la Conade se involucran para controlar o mencionar de qué sustancias alejarte?

—“Conade sí está al pendiente de estas sustancias, de que ningún atleta de alto rendimiento vaya a tomar las sustancias prohibidas. Mi doctor, en lesiones que son muy graves, en las que sí hay que tomar medicamentos que tienen un poco de doping, por decirlo así, eso es aparte, ellos ya lo checan y se hace un permiso donde avisan que por cuestiones de salud hay medicinas que sí o sí tienes que tomar. Entonces la Conade sí está al pendiente de que no vaya a ingerir este tipo de sustancias”, dijo Osmar Olvera a este diario.

Antes de asociar su imagen a alguna marca de este giro, Olvera se asegura que sea un producto que sí funcione y no sólo tenga un beneficio económico.