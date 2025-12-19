Pueblos Mágicos de Jalisco presentan cartelera para la temporada navideña

Con el objetivo de fortalecer el turismo regional y ofrecer experiencias memorables a los turistas nacionales e internacionales durante la temporada decembrina la Secretaría de Turismo de Jalisco en coordinación con la Agencia Estatal de Entretenimiento presentaron una amplia cartelera de espectáculos culturales y artísticos que se realizarán en Pueblos Mágicos y municipios de la entidad.

El Festival de Invierno Ilusionante 2025 es una iniciativa que celebra la navidad a través del arte, la música y el entretenimiento familiar, y extiende su impacto más allá de la Zona Metropolitana de Guadalajara, para llegar a los destinos turísticos del interior del estado, y promover la convivencia, tradición y el disfrute del espacio público.

Como parte de la programación se presentará el espectáculo “Circo Bravísimo, el circo de las 3 campanadas”, una adaptación del clásico Cuento de Navidad de Charles Dickens que combina circo contemporáneo, comedia, videomapping, iluminación y sonido.

La actividad será el viernes 19 de diciembre en Ajijic, sábado 20 de diciembre en Tapalpa, domingo 21 en Temaca, jueves 25 de diciembre en Sayula, viernes 26 de diciembre en Mascota, sábado 27 en Mazamitla, domingo 28 en Lagos de Moreno, martes 30 en San Sebastián del Oeste, y miércoles 31 de diciembre en Talpa de Allende.

El espectáculo de circo- teatro familiar, con música en vivo y danza, “La piñata que quería una familia”, narra la historia de una piñata que cobra vida para reunir a una comunidad dividida y recordar el verdadero espíritu de Navidad.

La obra se presentará el viernes 19 de diciembre en Sayula, sábado 20 de diciembre en Cocula, el domingo 21 en Ajijic, el martes 23 en Tequila, miércoles 24 en San Sebastián del Oeste, jueves 25 de diciembre en Talpa de Allende, viernes 26 a Mazamitla, sábado 27 en Lagos de Moreno, domingo 28 en Temacapulín, martes 30 de diciembre en Tapalpa, y miércoles 31 de diciembre en Mascota.

La música y la tradición estarán presentes con el espectáculo de los Hermanos Barba, un show navideño encabezado por las inigualables voces de este talento orgullosamente tapatío, ganadores del Encuentro del Mariachi y la Charrería, quienes fusionan la esencia del mariachi con el espíritu decembrino.

El espectáculo se presentará el viernes 19 de diciembre en Talpa de Allende, el domingo 21 de diciembre en Mascota, el martes 23 en Mazamitla, miércoles 24 en Ajijic, el jueves 25 de diciembre en Tequila, viernes 26 en Lagos de Moreno, sábado 27 en San Sebastián del Oeste, el domingo 28 en Cocula, el martes 30 de diciembre en Sayula, y el miércoles 31 de diciembre en Tapalpa.

El público podrá disfrutar de “Navidad Swing”, un espectáculo familiar de circo-teatro y danza, con una propuesta llena de energía y estilo retro, inspirado en los clásicos navideños.

Las fechas son el viernes 19 de diciembre en Tepatitlán de Morelos, sábado 20 de diciembre en Jocotepec, domingo 21 en Chapala, martes 23 en Atotonilco el Alto, miércoles 24 en Ayutla, jueves 25 en Tecalitlán, viernes 26 en el Grullo, sábado 27 en Ahualulco del Mercado, domingo 28 en Ciudad Guzmán, y el martes 30 de diciembre en Teuchitlán.

Adicionalmente, a partir del 17 y hasta el 31 de diciembre, a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas, todos los Pueblos Mágicos de Jalisco contarán con el espectáculo de Nevadas Artificiales, una experiencia visual y sensorial diseñada para sorprender a locales y turistas.

Cada presentación incluirá un track musical de aproximadamente 3 minutos, acompañado de nieve artificial, mini láseres, burbujas, audio profesional y, en el último show de cada día, un tiro de serpentinas biodegradables, creando momentos inolvidables en las plazas principales de los municipios.

La Secretaría de Turismo de Jalisco invita a las todas las familias a visitar el estado durante esta temporada y ser parte del Festival de Invierno Ilusionante 2025, una celebración que fortalece la identidad cultural, impulsa el turismo regional y transforma la Navidad en una experiencia compartida llena de luz, arte y tradición