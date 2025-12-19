BMV sube por segundo día tras salir de racha negativa; acciones de Volaris despegan

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este viernes. Los índices locales extienden su repunte después de que ayer subieron decididamente tras registrar una racha de tres caídas que los alejó de la nueva zona de máximos históricos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.53% a 64,148.28 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 0.53% a 1270.44 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice, la mayoría de los valores suben. Destaca el comportamiento del gigante Televisa, que sube 3.77% a 11.84 pesos, seguido de las financieras Regional, con 2.09% más hasta 141.29 pesos, y Gentera, con una ganancia de 1.84% hasta 44.17 pesos.

También destaca el comportamiento de Volaris, cuyas acciones se disparan 16.59% a 17.36 pesos tras anunciar ayer que alcanzó un acuerdo con Viva Aerobús para constituir un grupo de aerolíneas que, de ser aprobado, se convertiría en la mayor aerolínea nacional.