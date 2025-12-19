Hoja de ruta, hambre e incertidumbre

Alguien me dijo en sueños: de la cueva del odio no se sale cantando. Goytisolo

Palabras clave las que le dan sentido a la existencia, pero además a la exigencia hoy en día, en ese terso abanico de posibilidades para trascender en el ámbito político o social, sin estruendos, en un camino donde la razón debe imponerse a la irascible vanidad de aparecer en el rodeo del ridículo demencial de lo mundano.

Nos alborotan las declaraciones de actores del reparto morenista, en temas que deben ser parte de esa hoja de ruta trazada, no por quien mueve los hilos desde Palenque, aseguran algunos críticos en la vagancia de vender fantasía, sino la actualidad del sexenio que ya va en su segundo año de un segundo piso de incertidumbre.

Los cambios siguen siendo la constante, lo mismo en la Suprema Corte de Justicia d de la Nación, con ministros votados por una minoría, pero agazapados en despertar sospechas, por sentencias que por intereses personales quieren sean reabiertos, y hasta el poder ejecutivo les compone la plana.

Ricardo Monreal es parte de esa simbiosis metafórica, pero también del odio ciudadano, la manutención en exceso a toda su familia, con la política del discurso caduco y la cadencia de los problemas profundos, en situaciones extremadamente negativas, complejo superar las dificultades a las soluciones superficiales y mediáticas, en una infinidad de entrevistas casi iguales en palabras al viento.

Tenemos que mirar con absoluta seriedad el presente inmediato, no solo el tipo de cambio para el amanecer de 2026, la cantidad de millones de dólares en remesas que están disminuyendo, de los paisanos que son asediados por el gobierno golpista de Donald Trump, intervencionismo que ha aniquilado por cierto el pensamiento mágico de cruzar el río Bravo, cada vez más seco ante el reclamo del acuerdo para dotar de agua a los norteamericanos, sin fecha de caducidad.

Incertidumbre y hambre se conjugan, en los malabarismos de la desatención a lo sustantivo, los legisladores de ambas cámaras con una agenda particular y lucrativa, se incrementan los sueldos, las prestaciones, equiparan sus ingresos a fin de año, con tal de no pagar impuestos, que todo mortal está atrapado en esa telaraña hacendaria.

A once días de distancia del inicio de otra aventura, sin una hoja de ruta determinada de antemano, sino en el transitar austero de palabras en la confianza, la política en México está en vías de transformación, porque a muchos no les ha caído el veinte, como solemos decir coloquialmente, que el poder radica en Claudia Sheinbaum, las resistencias más en los duros del morenismo.

La educación, el campo, la economía, pero sobre todo la sobrevivencia de esa clase media que lucha todos los días, no por no perder privilegios, nunca los ha tenido, al contrario, mantiene el interés por la superación, para aquilatar los golpes bajos de los incrementos a todo, y se frustran los sueños inacabados.

Intentamos un primer recuento del pensamiento que acompañó el 2025, en la mayoría de los casos de retos con sinsabores, pérdidas inevitables, pero también parafernalia de políticos a la antigua, menospreciando la inteligencia de mexicanas y mexicanos que sobresalen en varios campos del conocimiento, el empresariado y el deporte; entre otros.

ENTRE LÍNEAS

El sector turismo de acuerdo a los números del INEGI, aportó al PIB del país 8.7% durante 2024. Incrementó más que la economía el año anterior.