Lectura 2:00 min
Wall Street sube por repunte tecnológico; acciones de Nike se desploman
Los valores tecnológicos y en especial los fabricantes de chips extienden el repunte observado ayer, mientras que Nike reacciona a débiles cifras de ventas en China.
Los tres principales índices de Wall Street avanzan la mañana de este viernes. Los valores del sector de tecnología repuntan después de las fuertes bajas que sufrieron a inicios de la semana, mientras que Nike se desploma tras reportar débiles ventas en China.
El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 0.67% a 48,274.26 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, gana 0.77% a 6,826.90 puntos. El Nasdaq Composite gana 0.99% a 23,234.30.
Los gigantes tecnológicos extienden los repuntes observados ayer, cuando las previsiones para las ganancias trimestrales de fabricante de chips Micron Technology (+6.36%) y su avance de más de 10% alimentaron las compras de oportunidad en este sector.
En el lado contrario a la tendencia se ubican las acciones de Nike (-8%), que llegaron a bajar más de 10% después de que informó sobre un descenso de los márgenes brutos por segundo trimestre consecutivo, afectado por decepcionantes ventas en China.
Seis de los 11 sectores del S&P 500 suben, con la tecnología de la información a la cabeza en un incremento de 1.2%. El índice de semiconductores SE de Filadelfia avanza 2%. Al interior del índice Dow Jones destacan los títulos del gigante Nvidia (+2.87%).