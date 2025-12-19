Ya puedes realizar transferencias internacionales sin costo desde la app Santander

¿Necesitas transferir dinero fuera de México? Buenas noticias, Banco Santander anunció que ya no cobrará comisión por realizar transferencias internacionales desde su app móvil. Sí, así de simple: enviar dinero al extranjero ahora es gratis.

Con esta iniciativa, el banco busca simplificar las necesidades financieras de sus clientes particulares, quienes podrán enviar dinero de manera rápida, segura, desde donde estén y en cualquier momento del día, en 6 diferentes divisas: euro, libra, yen, corona sueca, franco suizo a sus respectivos países de uso y dólar americano al resto del mundo.

Branded ContentGetty Images

¿Qué se necesita para hacer una transferencia internacional sin comisiones?

Lo primero es ser cliente del banco y tener una Super Cuenta Santander activa, también es necesario contar con la app móvil y el SuperToken activo y por último tener los siguientes datos de la persona a la que se le hará la transferencia internacional:

Código Swift o ABA (el cual pueden consultar en el estado de cuenta)

Número de cuenta / IBAN / Wire Number.

Datos del beneficiario, incluyendo nombre y dirección completos.

En un mundo cada vez más conectado, enviar dinero al extranjero ya no tiene por qué ser complicado ni costoso, desde la app Santander puedes hacer el proceso sin complicaciones y con la seguridad de que el beneficiario recibirá el dinero en minutos y máximo 72 horas hábiles, dependiendo del banco receptor.

Con esta acción, Santander busca posicionarse como una de las primeras instituciones bancarias en México en ofrecer este beneficio, impulsando una banca digital más moderna, eficiente y alineada con las tendencias globales del sector financiero, además de reforzar su compromiso con la digitalización y la mejora continua de la experiencia del cliente.

Con Santander, enviar dinero al extranjero es tan simple como un clic: sin fronteras, sin comisiones y con la seguridad de un banco global.

Para más información vista la sección de Tranferencias Internaciones de Santander.