Peso mexicano retrocede marginalmente contra el dólar tras aumento de tasas en Japón

El peso mexicano opera estable contra el dólar la mañana de este viernes. La divisa local retrocede marginalmente ante el avance del billete verde y luego de que el Banco de Japón (BoJ, por su sigla en inglés) subió su tasa de interés a un nivel no visto en tres décadas.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.0132 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.0032 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), este movimiento significa para el peso una caída de 1 centavos, o un ligero 0.06 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.0390 unidades y un nivel mínimo de 17.9803. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas, sube 0.08% 98.53 unidades.

El Banco de Japón aumentó su tasa de interés a niveles no vistos desde hace 30 años y señaló su disposición a realizar más incrementos el próximo año, en otro paso para terminar con las décadas de apoyo monetario y endeudamiento barato para salir de un estancamiento.

"Hoy, el peso es presionado por la fortaleza de la moneda estadounidense, así como por la decisión de política monetaria del Banco de Japón, que continúa reduciendo el atractivo de la divisa local en estrategias de carry trade", explicó en una nota Monex Grupo Financiero.

Los inversionistas que antes se financiaban en yenes para invertir en activos de un rendimiento mayor, como deuda en pesos, ahora enfrentan un mayor costo y un menor diferencial de tasas, lo que incentiva el cierre de posiciones en monedas emergentes y presiona al peso.

"Una mayor tasa de interés en Japón debilita el atractivo de mantener posiciones de carry trade, lo que puede presionar al tipo de cambio al alza en las próximas semanas, pues estas posturas no se revierten de forma inmediata", dijo el local Banco Base en una nota de análisis.

En el aspecto local, el Banxico bajó ayer su tasa en un cuarto de punto porcentual, acumulando su reducción número 13 desde que inició con este ciclo el año pasado. Su movimiento también contribuye con el debilitamiento al comprimir el diferencial de tasas para el carry.