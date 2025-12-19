BanCoppel Empresas: oferta financiera integral para acompañar negocios en México

Con el respaldo de Grupo Coppel y su amplia presencia nacional, BanCoppel Empresas continúa consolidándose como una institución capaz de atender al tejido empresarial mexicano. Su red con más de 1,331 sucursales y su trayectoria en servicios financieros da soporte a negocios con distintos perfiles y requerimientos.

La actividad reciente de la banca confirma esta evolución. En 2024, superó los 50,000 millones de pesos en crédito colocado, una cifra que refleja tanto la demanda creciente por soluciones financieras como su alcance operativo para atenderla.

A lo largo de su historia, BanCoppel Empresas ha atendido mas de 1,800 empresas lo que confirma un trabajo constante con actores del sector productivo.

Propuesta integral para diversos negocios

El panorama actual exige flexibilidad. Las grandes empresas y corporativos con operaciones complejas precisan mecanismos para avanzar sin fricciones y adaptarse con rapidez.

En ese sentido, BanCoppel Empresas configura atención especializada y herramientas digitales que facilitan la administración diaria, sin perder el acompañamiento directo que siguen demandando las organizaciones.

Esta cercanía con nuestros clientes, sumada a una amplia oferta y a la atención personalizada de sus ejecutivos, responde a diferentes momentos del ciclo empresarial: consolidación, crecimiento, inversión o expansión hacia nuevos mercados. De esta manera, BanCoppel Empresas estimula la salud financiera de los negocios.

Soluciones financieras para fortalecer operaciones

El portafolio de BanCoppel Empresas se compone de productos diseñados para aspectos fundamentales como liquidez, inversión, flujo de efectivo, protección y operaciones internacionales. Su enfoque posibilita que las organizaciones encuentren un mismo punto de apoyo para su gestión.

Branded Content

1. Crédito empresarial

Incluye alternativas como Crédito Simple, Crédito Puente, y Crédito Cuenta Corriente. Estos esquemas permiten desde adquirir activos y cubrir proyectos estratégicos hasta reforzar el capital de trabajo, un elemento esencial para sostener operaciones en sectores con alta demanda diaria de recursos.

2. Financiamiento Agroalimentario

Alta especialidad de financiamiento a la cadena agroalimentaria" donde contamos con especialistas de este sector, para entender mejor a los empresarios que atienden al mercado nacional e internacional, conforme a los ciclos y al ritmo de este secto

3. Factoraje financiero

Para negocios que ocupan liquidez inmediata, el factoraje se convierte en una herramienta eficiente. Anticipa los ingresos pendientes y contribuye a que las firmas mantengan sus operaciones sin depender de plazos prolongados de pago, una situación frecuente entre proveedores y sectores con ciclos de facturación extensos.

4. Cuenta de Inversión Empresarial

Una vía para que las organizaciones obtengan rendimientos sobre su saldo promedio mensual sin renunciar a la disponibilidad inmediata de sus recursos. Con acceso 24/7 y sin plazos forzosos, se presenta como una opción para maximizar su liquidez.

5. Financiamiento al comercio exterior

Para compañías que importan o exportan, BanCoppel Empresas cuenta con diferentes mecanismos de financiamiento al comercio exterior, entre ellos cartas de crédito comerciales y "standby", que respaldan contratos entre clientes y proveedores.

6. Derivados para mitigar riesgos financieros

En sectores expuestos a la volatilidad de tasas o tipo de cambio, los derivados protegen flujos de efectivo y reducen incertidumbre. Son herramientas que dinamizan la planeación financiera y brindan mayor previsión en contextos económicos cambiantes.

7. Seguros enfocados en la continuidad operativa

El portafolio de seguros abarca opciones empresariales, hipotecarias e inmobiliarias, además de coberturas para obras civiles y renovaciones de pólizas. Ayudan a resguardar bienes y mantener la actividad ante imprevistos que puedan afectar infraestructura o patrimonio.

Innovación para una gestión eficiente

La combinación de canales digitales y atención presencial es uno de los diferenciales de la institución. Las empresas pueden operar a través de su plataforma EmpresaNet, acceder a banca móvil, realizar movimientos en sucursales y utilizar cajeros automáticos o corresponsalías bancarias.

Esta estructura omnicanal da lugar a que los negocios encuentren formas prácticas de manejar sus recursos, independientemente de su ubicación. La estrategia también promueve la proximidad con el usuario, un atributo que BanCoppel Empresas ha priorizado para construir relaciones de confianza.

Más que ofrecer productos, impulsa un modelo que entiende la realidad de los negocios y reconoce el valor de proporcionar herramientas accesibles y útiles. En esa visión —moderna, operativa y orientada al cliente— se encuentra su mayor fortaleza.

Para mayor información: Consulta CAT, GAT, términos, condiciones y comisiones de los productos en bancoppel.com/empresas. O comunicate al siguiente teléfono: CATE 800 849 6187