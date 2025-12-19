Amex Business Growth Sessions: la plataforma que impulsa a emprendedores con visión estratégica

Emprender exige más que buenas ideas. Requiere visión, disciplina y aliados que acompañen cada etapa del camino. Bajo esa premisa surge Amex Business Growth Sessions, la plataforma de American Express creada para fortalecer a quienes lideran pequeñas y medianas empresas (PyMES) mediante orientación práctica, conversaciones abiertas y vínculos profesionales que amplían su panorama.

Esta iniciativa parte de una convicción: la pasión puede transformarse en estrategia cuando se mezcla con guía experta y una red que impulsa el aprendizaje continuo. Por ello, Amex Business Growth Sessions reúne experiencias, lecciones y herramientas que ayudan a los emprendedores a canalizar su motivación hacia un modelo de crecimiento sostenible y con propósito.

Punto de encuentro clave

American Express entiende que el desarrollo empresarial se nutre de perspectivas diversas y soluciones que responden a las demandas del entorno. En ese sentido, rompe con la dinámica tradicional de conferencias y permite que los participantes dialoguen directamente con especialistas y analicen desafíos concretos.

En cada evento destaca la participación de líderes que han construido proyectos consolidados. Ellos comparten principios aplicables en negocios de cualquier tamaño; es decir, aquí los tarjetahabientes de la marca encuentran conocimiento accionable.

Además de la inspiración, Amex Business Growth Sessions brinda recursos para quienes buscan profesionalizar procesos, mejorar su organización o preparar su empresa para una nueva etapa de expansión.

Al ofrecer un ambiente en el que los emprendedores se reconocen entre pares, el programa fomenta una red colaborativa que intercambia aprendizajes, detecta oportunidades y potencia la innovación de forma colectiva. Este espíritu de comunidad es uno de los rasgos que distingue a Amex Business Growth Sessions frente a otros espacios de formación.

Ecosistema que acompaña

Para American Express, cada empresa representa una historia de esfuerzo y resiliencia. Por esa razón, su portafolio empresarial está diseñado para facilitar la gestión financiera, con herramientas que se adaptan a las necesidades particulares, así como a los sectores que requieren más soporte.

Productos como The Business Gold Card American Express® y The Business Platinum Card® American Express® apoyan la administración diaria con funcionalidades como separación de gastos personales y empresariales, hasta 50 días naturales de ventana de pago sin intereses y beneficios en categorías esenciales como viajes, comunicación, publicidad y paquetería.

Estas tarjetas incorporan asesoría personalizada, recompensas por consumo y soluciones digitales. A su vez, impulsan flexibilidad, respaldo estratégico y acompañamiento 24/7.

Conexiones con propósito

Más allá del evento, Amex Business Growth Sessions sirve para maximizar el potencial de los participantes. Cada edición abre nuevas oportunidades que aceleran el progreso de los negocios.

La evolución de la plataforma refleja la visión de American Express: ser un socio estratégico que respalda a las PyMEs mediante capacitación, tecnología, networking y productos integrales. En un mercado tan competitivo, contar con oferta así marca una diferencia real.

¿Quieres conocer más sobre los productos empresariales de American Express y participar en las próximas ediciones de Amex Business Growth Sessions? Consulta términos y condiciones de los beneficios entrando aquí y descubre cómo llevar tu negocio al siguiente nivel.