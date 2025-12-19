Endeudamiento público bajará a 16.6% del PIB de México en 2026 y más del 80% será interno

La deuda pública del país se estima que bajará a 16.6% del PIB en 2026, una reducción de 2.2 puntos porcentuales respecto a este año, con una estrategia de financiamiento que disminuye las presiones a corto plazo y que busca fortalecer la sostenibilidad de la deuda, informó este viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A través del Plan Anual de Financiamiento 2026, Hacienda aseguró que para el próximo año se proyecta que la deuda interna neta del gobierno representará el 84.2% del total, con un plazo promedio de 7.9 años y 15.6 años para la deuda externa.

Asimismo, se prevé que los valores gubernamentales a tasa fija real y nominal con vencimiento superior a un año constituyan el 79.4% de la deuda interna.

La dependencia señaló que también se continuará con una estrategia de diversificación de portafolio y gestión de riesgos mediante un programa de coberturas con instrumentos financieros derivados, con el fin de reducir el impacto de la posible volatilidad en los mercados.

En tanto que el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) continuará como un actor clave en la financiación de proyectos de infraestructura, así como en otros sectores estratégicos con alto impacto social en áreas prioritarias, remarcó Hacienda.

“El gobierno federal mantendrá una colaboración estrecha con los emisores recurrentes del sector público para implementar sus estrategias de financiamiento. De la misma manera, las entidades del sector público conservarán una comunicación constante con los participantes del mercado para difundir su política de financiamiento”, adelantó la SHCP en la presentación del Plan de Financiamiento 2026.

¿Cómo se llevarán a cabo las subastas de Cetes en 2026?

Por otro lado, la dependencia anunció el programa de subastas de valores gubernamentales del primer trimestre de 2026:

Las subastas de CETES de 28, 91 y 182 días se realizarán semanalmente, al tiempo que los de 1 y 2 años serán quincenales.

Para las subastas de Bondes F, se seguirá usando el mecanismo de vasos comunicantes, incrementando el monto máximo a colocar en cada emisión. Se mantendrán las subastas quincenales para los plazos de 1 a 5 años y mensuales para los de 7 a 10 años.

Para los Bonos M, se disminuirá el monto a subastar en los plazos de 3 a 5 años, mientras que en los de 20 y 30 años el monto aumentará. En el plazo de 10 años se mantendrá el monto que actualmente se subasta.

Para los Udibonos, se incrementará el monto a subastar en los plazos de 3, 10 y 20 años, mientras que el de 30 años se mantendrá sin cambios.

Asimismo, la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora, explicó que el rango semanal para las subastas de CETES durante enero-marzo de 2026 se mantendrá entre 5,000 y 20,000 millones de pesos, cubriendo todos los plazos.

En tanto que el monto específico de cada subasta se anunciará semanalmente a través de las respectivas convocatorias emitidas por el Banco de México (Banxico).