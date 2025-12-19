Hoteles y rentas temporales, bajo presión rumbo al Mundial 2026

El Mundial de Futbol 2026 se convertirá en el evento turístico más relevante en la historia reciente de México. No obstante, la magnitud del torneo abre el debate sobre si la infraestructura disponible logrará absorber la demanda proyectada.

Con Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como sedes oficiales, la expectativa de millones de visitantes impulsa inversiones en construcción, reconversión y modernización de activos inmobiliarios hoteleros.

Expertos de GAYA, consultora especializada en proyectos de construcción, advierten que la clave no radica sólo en sumar nuevas habitaciones, sino en la velocidad de ejecución y en la capacidad de los proyectos para cumplir estándares modernos y operar con flexibilidad más allá del evento deportivo.

De acuerdo con estimaciones del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, la capital incorporará 3,300 nuevas habitaciones de hotel antes del Mundial, principalmente de marcas de lujo interesadas en aprovechar el flujo turístico internacional.

En Guadalajara, la Secretaría de Turismo estatal estima la apertura de 33 nuevos hoteles, con una inversión cercana a los 10,000 millones de pesos. A ello se suma el reporte de la Asociación de Hoteles de Jalisco, que prevé 38 nuevos complejos hacia el 2030, de los cuales 12 abrirán antes del 2026, con alrededor de 1,500 habitaciones adicionales.

Monterrey también acelera su expansión hotelera. La ciudad proyecta la construcción de seis nuevos hoteles que representan cerca de 1,500 millones de pesos en inversión, con el objetivo de fortalecer su capacidad de hospedaje.

“Si bien el crecimiento en nuevas habitaciones es significativo, el verdadero desafío es que todos estos proyectos lleguen a tiempo, con estándares modernos y con una visión flexible para operar más allá del Mundial. La oportunidad está ahí para quienes ejecuten con estrategia”, comentó Paola Govea, directora de Estrategia Comercial y Marketing de GAYA.

Presión en tarifas

A diferencia de otros eventos deportivos, GAYA apuntó que el Mundial 2026 detonará una demanda que supera la oferta hotelera tradicional.

Solo la plataforma Airbnb prevé recibir 44,000 huéspedes en la Ciudad de México durante el torneo. En tanto, la capital cuenta con aproximadamente 40,000 viviendas de corta estancia, según la Asociación de Viviendas Turísticas en México (AMVITUR).

Este escenario también presiona las tarifas, ya que la Asociación de Hoteles de la CDMX estima que algunas noches podrían registrar incrementos de hasta 300%, lo que refuerza el papel del alojamiento alternativo como válvula de escape para el mercado.

Flexibilidad, clave en el alojamiento

El auge de la hotelería rumbo al Mundial no se limita a obra nueva, también impulsa remodelaciones, modernizaciones e interiorismo intensivo en zonas clave de las ciudades sede.

Es por ello que Paola Govea subrayó que la generación de infraestructura para el alojamiento de los turistas que llegarán para el torneo debe estar enfocado en la flexibilidad operativa y la rentabilidad posterior al evento.

Una de las estrategias para ello es crear proyectos que integren esquemas de renta vacacional y estadías largas, además de evaluar inmuebles existentes con potencial de reconversión, como hoteles rezagados o edificios subutilizados.

Asimismo, mencionó que se puede acelerar la obra mediante sistemas modulares y prefabricados, que permiten reducir entre 20 y 30% los tiempos de ejecución.

Finalmente, recomendó que desarrolladores e inversionistas den prioridad al cumplimiento normativo, ya que un retraso regulatorio puede dejar fuera de operación a un hotel en plena temporada mundialista.

“La oportunidad está en ejecutar con visión y propósito. Los proyectos que combinen estrategia, rapidez y calidad podrán capitalizar la demanda del Mundial y, al mismo tiempo, fortalecer la oferta hotelera del país para los próximos años”, declaró Govea.