Jessica Pegula se gradúa en WTA 1000 en México

Jessica Pegula tuvo un reto de campeonas en el camino a su primer título WTA 1000. La altitud y el desafío de no pensar esto podría afectar a su nivel de juego, aunado a que han sido días difíciles para la salud de su madre Kim, que no pudo asistir al Guadalajara Open, pero que se llevó la dedicatoria del triunfo.

“Mi mamá siempre me apoyó a crecer en mi carrera de tenística. Definitivamente quería dedicárselo a ella, porque ha tenido un año muy duro. Sé que ella me estaba mirando, estoy segura de que aprecia la dedicatoria. Por lo general, se pone muy nerviosa cuando ve los partidos y me vio toda la semana”.

La mejor estadounidense actualmente de la clasificación WTA derrotó en 1 hora 10 minutos por 6-2, 6-3 a la griega María Sakkari, que se volvió a lo largo de la semana la favorita de los fans mexicanos. Se escuchaba en las ovaciones en cada uno de sus partidos y a lo largo del Centro Panamericano de Tenis, donde se permitió firmar jumbo-balls y recuerdos del torneo. Sakkari al recibir su reconocimiento como segundo lugar, dijo en la ceremonia de premiación que Jessica es una persona humilde y que ha trabajado fuerte para merecer el título. Pegula, que nació en Buffalo, Nueva York, dijo que estuvo a punto de terminar su temporada en el torneo previo, en San Diego, donde en la semifinal cayó ante la número uno, Iga Swiatek. Tampoco pensó que iba a ganar el torneo por los desafíos de la altitud, a la cual le costó trabajo adaptarse.

“No creo que pueda usar (la altitud) como excusa nunca más. Me he probado mucho a mí misma. Jugué en Albuquerque, Nuevo México y Denver, Colorado. Todo terminó en un desastre. Juré alejarme de la altitud los últimos dos años, mientras mi entrenador me decía: te encanta la altitud. Yo sólo decía: ya veremos. Sí, creo que vamos a tener que volver a México”.

Este año, Pegula mejoró su récord de victorias y derrotas en los cuadros principales de la WTA a 41-17. Solo dos jugadoras han ganado más partidos del cuadro principal de la WTA que Pegula en 2022: la número 1 del mundo Iga Swiatek (62) y la número 2 del mundo Ons Jabeur (46).

En su camino al título, antes de superar a Sakkari, derrotó a cuatro campeonas de Grand Slam; luego de avanzar bye en primera ronda, en la segunda superó a Elena Rybakina, en octavos a Bianca Andreescu, en cuartos a Sloane Stephens, y en semifinales a Victoria Azarenka. Gracias al triunfo Jessica escala al número 3 en el ranking WTA. Con 42 victorias en el año, es la tercera máxima ganadora solo por debajo de Swiatek (64) y Jabeur (46).

“Guadalajara Open me dará más motivación en el futuro sabiendo que puedo ganar estos grandes títulos. Me dará mucha confianza para terminar el año y entrar en el próximo. Bueno, todavía tengo las Finales de la WTA y la Copa Billie Jean King, básicamente durante el resto del mes. Así que realmente me voy a centrar en eso. Obviamente me tomaré unas pequeñas vacaciones, descansaré un poco, disfrutaré las vacaciones en Estados Unidos, pasaré algún tiempo con mi familia. Sí, la temporada baja está a la vuelta de la esquina. Definitivamente volveré a entrenar en diciembre, sí, espero comenzar el año de nuevo en Australia”.

