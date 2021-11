El olimpo, el Partenón y el tenis. El panorama de Grecia en el mundo está cambiando gracias a dos personajes: Maria Sakkari y Stefanos Tsitsipas, quienes impulsan la imagen de su país gracias a la excelencia que han adquirido en los últimos años en el juego de raquetas.

Uno de los momentos cumbre llegó a finales de este año, cuando Sakkari fue confirmada como la primera griega en clasificar a unas WTA Finals en 49 años de historia de dicho torneo. También se asumió como la primera representante de su país en entrar al top 10 del ranking, en el que actualmente es sexta, un contraste con 2020, en el que su mejor posición había sido el número 20.

“Probablemente sea el momento más grande de tenis en la historia de Grecia, con dos jugadores en la cima del top 10, dos de los mejores jugadores del mundo. En realidad es muy muy bueno para el tenis de mi país”, mencionó Sakkari a El Economista luego de haber iniciado las WTA Finals con un triunfo (6-2 y 6-4) sobre la polaca Iga Swiatek en el round robin.

Originaria de Atenas y diestra dentro del tenis, Sakkari destaca dentro de este momento a su compatriota, Tsitsipas, quien con 23 años acaba de ascender al ranking 3 del mundo en la rama varonil, solo detrás de la leyenda de Novak Djokovic y el ruso Daniil Medvedev.

El tenis está creciendo muy rápido en Grecia, es un deporte que todo el mundo ama sin importar su edad. Creo que ambos, tanto Stefanos como yo, estamos muy orgullosos de haberlo logrado. El tenis en Grecia ha sido tan grande en los últimos dos años debido a nosotros, diría que ya es el deporte número tres en nuestro país después del futbol y el basquetbol, ya es bastante popular”, destacó la número 6 del mundo a este diario.

De acuerdo con el ranking internacional del sitio web Most Popular Sports, que analiza métricas de diversos medios para definir los deportes más populares de cada país, en Grecia el tenis oscila entre el tercer y cuarto lugar compitiendo con el automovilismo, mientras que el futbol y basquetbol ocupan los primeros puestos.

El 2021 ha sido el mejor año deportivo para Maria Sakkari, alcanzando las semifinales de dos Grand Slams (Roland Garros y US Open) y también en el Masters 1000 de Miami. No obtuvo un título, pero sumó un 67% de efectividad en 18 torneos de la temporada, superando el 65% que logró en todo el 2020 (que había sido su mejor año en cuanto a rendimiento).

En las Finals de Guadalajara, Sakkari compite en el Grupo Chichén Itzá, junto a la española Paula Badosa, la bielorrusa Aryna Sabalenka y la polaca Swiatek, a quien derrotó en el su partido de debut. Cabe señalar que su clasificación a este torneo se dio tras haber obtenido la quinta cifra más alta de puntos de la temporada (3,341), solo debajo de Ashleigh Barty, Sabalenka, Barbora Krejcikova y Karolina Pliskova.

Salud mental, una herramienta clave para Sakkari

En ese primer duelo de las WTA Finals, la griega terminó el encuentro con un emotivo abrazo hacia su rival polaca, poniendo en práctica su filosofía de que “antes de ser tenistas, somos seres humanos”, además de los años en los que su carrera ha estado acompañada de la psicología.

“He estado trabajando con un psicólogo durante años y con un psicólogo deportivo el último año, he invertido mucho en eso. Probablemente sea el mejor regalo que me he hecho a mí misma. Fuera y dentro de la cancha, me ha hecho una mejor persona, probablemente sea la mejor decisión que he tomado”.

Después de episodios como el de Naomi Osaka en Roland Garros, dándose de baja por la presión del torneo, la psicología ha resonado en los cuestionamientos sobre la preparación de las tenistas, por lo que Sakkari enfatiza esta actividad.

“Obviamente no puedo decir mucho de lo que trabajo con mi psicólogo, pero es simplemente el encontrar formas de ser amable conmigo misma, en realidad solo encontrar la forma correcta de ser positiva y darle menos peso a todos los pensamientos negativos en torno al tenis. Esa es la forma en la que he estado trabajando y en realidad me ha ayudado mucho”.

Sobre el episodio en particular con Swiatek, comentó: “Vi que ella estaba luchando y eso no fue algo agradable de ver desde el otro lado de la red. Ella es una chica muy, muy agradable. Quiero decir, siempre tenemos grandes prácticas y grandes charlas. Además, solo tiene 20 años, va a tener muchas más oportunidades que yo en el futuro porque es solo el comienzo de su carrera”.

