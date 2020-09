No está permitido el acceso al público en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, pero eso no significa dejar al aficionado sin un recuerdo del US Open. La tienda en línea sigue en servicio para quienes buscan continuar con la tradición de adquirir mercancía del evento, ya sea en Estados Unidos o en el extranjero. ¿Cuánto cuesta ejercer este 2020 la afición al Grand Slam?

Si un fan quiere equiparse para un partido de tenis con productos de la tienda, comprando una playera performance de Under Armour, una gorra de la misma marca, una toalla oficial, mochila, pelotas y una raqueta Wilson, le costaría cerca de 225 dólares, es decir, como 5,000 pesos mexicanos. La tienda informó a este diario que los envíos a México tardan entre uno y tres días.

La US Open Shop, a través de su plataforma en línea, ofrece productos para dama, caballero y niños con productos que van desde 30 dólares, unos 655 pesos mexicanos, como una playera, hasta los 164 dólares en una polo, mientras que los accesorios van de los 8 a los 80 dólares o 100 si se busca todo un kit; se pueden elegir entre sombrillas, toallas, copas de vino, vasos Old Fashion, pines, collares para perros, mochilas, llaveros, termos, bolsas o pelotas gigantes.

Son 22 marcas las que se involucraron en la creación de los diversos productos que ofrece la tienda en línea: 47 Brand, America Needle, Camp David, Champion, Peter Millar, Sol Angeles, Under Armour, Zero Restriction, Cutter and Buck, EP, FG, Carkella, Garb, Catstudio, Kitty Keller Designs, Fallon and Royce, Gust Buster, Polo Ralph Lauren, Sterling Cut Glass, Tervis, Wilson y WinCraft.

Por primera vez, la US Open Shop se asoció con Facebook e Instagram para crear experiencias de compra directamente desde estas plataformas, conveniente en un escenario donde el entorno digital cobró más relevancia que nunca.

El concepto del arte temático de la edición 2020 estuvo a cargo del diseñador estadounidense Dan Stiles, quien ha trabajado para los X Games y Nike, pero es más conocido por su trabajo en el negocio de la música, especialmente los carteles de rock. Su sello se contempla en el póster oficial, con el colorido que lo distingue, dotando de dinamismo a la pelota de tenis y al mismo tiempo simbolizando un tren de camino a Flushing Meadows.

En la tienda online también se encuentran productos de colección dirigidos a los diseños, siendo los artículos más económicos los pines de 8 dólares y los más caros las esferas navideñas artesanales y bañadas en oro, con un costo de 48 dólares. Las marcas asociadas con estos productos son Kitty Keller Designs, Polo Ralph Laure, Under Armour, Wilson y la US Open Collection.

A pesar de las circunstancias inusuales del US Open de este año, el arte temático recibirá su tratamiento habitual. Se exhibirá en las entradas al Centro Nacional de Tenis Billie Jean King y en todo el recinto. Aparecerá en la portada del programa US Open 2020 y en la mercancía disponible en el sitio web. El logotipo del Grand Slam sufrió una renovación en 2018, diseñado por la firma Chermayeff & Geismar & Haviv.

La pelota dorada con llamas ondeando detrás, que había representado al evento desde 1997, fue reemplazada por una pelota de tenis contemporánea, además cambió su tipografía de mayúscula a minúscula y estilo itálico plasmado sobre un fondo azul.

Covid ronda el torneo

El Abierto de Estados Unidos se vio afectado por una prueba positiva de Covid-19 entre sus participantes en la víspera del torneo de tenis Grand Slam en Nueva York, y según los informes, el francés Benoît Paire fue retirado del evento.

“Ha sido retirado”, dijo el comunicado de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, enfatizando que el jugador se encontraba asintomático.

Paire debía enfrentarse al polaco Kamil Majchrzak en la primera ronda y su lugar en el cuadro lo ocupó Marcel Granollers. La USTA dijo que el rastreo de contactos intentará determinar quién podría haber estado expuesto a Paire y, como resultado, debe ser puesto en cuarentena.

L’Equipe, que identificó por primera vez a Paire como positivo, también informó que a sus compatriotas franceses Richard Gasquet, Adrian Mannarino, Gregoire Barrere y Edouard Roger Vasselin, se les había pedido que se aislaran en sus habitaciones de hotel después de la prueba positiva de Paire.

Paire se retiró de su primer partido en el Western & Southern Open, que también se llevó a cabo en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King en Flushing Meadows, Queens, citando una enfermedad.

La USTA hizo una serie de modificaciones para el torneo sin espectadores incluido el despliegue de 40 “embajadores de la distancia social” que buscan evitar que los jugadores y el personal relacionado estén en estrecho contacto entre sí.

Otras modificaciones planificadas incluyen restricciones en el uso de vestuarios en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King en Nueva York en un momento dado, el movimiento de mesas de entrenamiento y masajes a lugares al aire libre, capacidad reducida para el comedor de los jugadores, la conversión de suites a los salones de los jugadores y el uso generalizado de máscaras faciales, entre otras medidas.

“Hay tanta gente involucrada en este torneo. La posibilidad de que alguien sea positivo es bastante alta. Solo le deseo todo lo mejor a Benoît. Con suerte, nadie más es positivo también”, dijo Dominic Thiem de Austria.

Enfrentamientos destacados de hoy:

A. Murray (GBR) vs Y. Nishioka (JPN)

K. Ahn (USA) vs S. Williams (USA)

K. Muchova (CZE) vs V. Williams (USA)

F. Delbonis (ARG) vs D. Medvedev (RUS)

J. Munar (ESP) vs D. Thiem (AUT)

Y. Wickmayer (BEL) vs J. Munar (ESP)

M. Keys (USA) vs T. Babos (HUN)

G. Dimitrov (BUL) vs T. Paul (USA)

Tienda del US Open:

usopenshop.org

Twitter: @usopen

Instagram: @usopen

Facebook: @usopentennis

Youtube :US Open Tennis Championships

[email protected]