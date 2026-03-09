Sheinbaum inaugura Hospital Oncológico para la Mujer; destaca IA y diagnóstico en 30 días

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido durante la inauguración del Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora” junto con el director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, donde se destacó que la unidad médica operará con un modelo integral de atención oncológica para mujeres que incorpora inteligencia artificial, diagnóstico oportuno y el inicio de tratamientos en un plazo máximo de 30 días.

Sheinbaum Pardo subrayó que uno de los principales problemas en México ha sido el tiempo que transcurre entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento oncológico.

“Lo más importante es que está garantizado que en 30 días inicie el tratamiento… parte del problema que tenemos en México es que se hace el diagnóstico y después tarda mucho la atención, y es justamente ahí donde tenemos lamentablemente muertes por cáncer de mama o cervicouterino”, afirmó.

Durante la visita, Svarch explicó que el hospital busca reducir los tiempos de atención en cáncer de mama mediante un sistema que integra detección, diagnóstico y tratamiento en un mismo espacio. Detalló que, tras la realización de estudios, los resultados pueden entregarse en dos semanas y el tratamiento iniciar en un máximo de un mes.

“El día 14 se entregan resultados y el día 30 más tardar inician tratamiento, esto nos convierte en un hospital innovador internacionalmente y el inicio de tratamientos en 30 días es una meta internacional”, afirmó el funcionario.

Detalló que el hospital cuenta con farmacia completamente surtida, tanto de medicamentos de patente como genéricos, además de un sistema de comunicación directa con pacientes para reportar la falta de medicamentos, lo que permitirá notificar a nivel central cualquier desabasto.

Durante el recorrido también se mostraron las áreas de detección temprana, que incluyen mastógrafos y dispositivos portátiles para exploración mamaria que podrán utilizarse en centros de salud y comunidades de difícil acceso. Estas herramientas permiten identificar variaciones en la densidad del tejido mamario desde cinco milímetros y pueden emplearse incluso en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o en pacientes con marcapasos.

También, existe un modelo de atención se apoya en un Centro de Innovación en Inteligencia Artificial para la Atención del Cáncer de la Mujer, que utiliza herramientas de análisis de imágenes, laboratorio de patología robotizado, telemedicina y expediente clínico electrónico universal.

Especialistas del hospital explicaron que el sistema de inteligencia artificial puede apoyar la interpretación de estudios médicos y mejorar la precisión diagnóstica cuando se combina con la evaluación de especialistas.

Además, el hospital cuenta con tomógrafos de última generación, quirófanos digitales y áreas de tratamiento con 20 camas censables, 20 sillones de quimioterapia y dos quirófanos especializados en oncología, desde donde también se podrán realizar interconsultas médicas a distancia con especialistas de otras entidades mediante telemedicina.