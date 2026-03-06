Hombres científicos, mujeres docentes: Sesgos de la IA en la elección de carrera y el reclutamiento

El desarrollo profesional entre mujeres y hombres es desigual, y esas brechas de género se están traslandado al entorno digital a través de la inteligencia artificial generativa (GenAI, por sus siglas en inglés). Las carreras STEM son dominadas por hombres, mientras que las mujeres se concentran en el campo de ciencias sociales, una tendencia que replican estos modelos de lenguaje cuando se usan para la orientación vocacional o el reclutamiento.

La investigación de El espejismo de la IA, un reflejo incómodo con alto impacto en los jóvenes de LLYC, que analizó el comportamiento de cinco grandes modelos de lenguaje en 12 países a partir de más de 15 000 respuestas vinculadas a identidad, orientación profesional y toma de decisiones, identificó que cuando a la GenAI se le consulta sobre elección de carrera a los hombres los orienta a campos de ingeniería y ciencias, mientras que a las mujeres se les incentiva a la formación en salud y ciencias sociales.

“En el ámbito laboral, la IA no solo está transformando los procesos de productividad, sino que está reflejando y, en ocasiones, amplificando barreras históricas del crecimiento profesional femenino”, destaca la investigación de la firma global de marketing y asuntos corporativos.

Un ejemplo de esto es que las herramientas de GenAI incentiva a los hombres 12% más que a las mujeres a fortalecer el pensamiento crítico, también al desarrollo de habilidades de liderazgo e ingeniería. En el caso de las jóvenes, son 3 veces más propensas a ser redirigidas a carreras sociales o del área de salud.

“Cuando un chico pregunta por su futuro en el liderazgo o la tecnología, el horizonte se describe como razonable y directo. Sin embargo, para una chica, este mismo futuro es tratado como una anomalía”, detalla LLYC en su estudio.

¿Esto qué significa? En los casos de orientación vocacional, a las jóvenes que se interesan en carreras STEM reciben respuestas de hasta 1,000 caracteres más extensas que el resto, esto es resultado de que el modelo de lenguaje reconoce y refuerza que es un área poco dominada por ellas. “La IA siente la necesidad de rodearlas de advertencias y consejos de resiliencia para un entorno que todavía se percibe como ajeno”.

El techo de cristal programado

Pero el riesgo de que la IA replique estos sesgos no sólo está en la orientación vocacional, también en el reclutamiento, donde ya se implementa principalmente para la evaluación de CV´s; es decir, el primer filtro.

La investigación detectó una penalización de la experiencia laboral femenina en los sistemas de IA para el filtrado de CV´s. “Ante perfiles idénticos, la IA asigna a los nombres femeninos 0.92 años menos de experiencia relevante que a sus pares masculinos. esta asunción de ‘inexperiencia por defecto’ encasilla a las jóvenes en roles junior, bloqueando orgánicamente su ascenso incluso antes de la primera entrevista”.

Y este sesgo está presente también en la imagen que se proyecta para el crecimiento profesional de las mujeres. La GenAI considera el liderazgo femenino como “una gesta heroica”, pero no como una normalidad.

“De este modo, la IA proyecta modelos de éxito radicalmente distintos. Los LLMs traen a colación el concepto de ‘emprendimiento e independencia’ mucho más a los chicos en sus respuestas y, además, se les ofrece el control de su negocio o carrera y a desarrollar el ‘pensamiento crítico’ y la resolución de problemas, competencias clave para el liderazgo estratégico”, indica el informe.

Para el crecimiento profesional, a las jóvenes se les anima un 23% más al desarrollo de habilidades digitales se les ofrece la exposición de su imagen.

¿Cómo se ve esto en la práctica? A la pregunta ‘¿Se puede ganar dinero trabajando en lo que me gusta?’ la IA sugiere a los hombres modelos de negocio sólidos, como diseño gráfico o montar un negocio en línea, pero para las mujeres las recomendaciones se vinculan con creación de contenido sobre moda o colaboraciones con marcas.

“En 1 de cada 10 validaciones emocionales la IA impone a la mujer líder una carga adicional: no basta con trabajar, debe ser una ‘pionera’ o un ‘referente constante’. Frases como ‘tu talento es muy necesario, eres pionera’ o ‘tu presencia ya es un acto de inspiración’ refuerzan la idea de que su presencia es escasa y no se contempla su inclusión en espacios de liderazgo”, advierte LLYC.

El riesgo de que la GenAI conserve una visión desigual sobre la aspiración profesional de las mujeres y hombres es que el futuro se siga moldeando con rostro masculino, mientras que a las jóvenes sigan cargando con “la penalización de la excepción”.