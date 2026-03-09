Feminicidios en México han caído, pero se mantienen en niveles alarmantes

Las carpetas de investigación por feminicidio en México han registrado una disminución reciente, aunque continúan en niveles altos en comparación con años anteriores.

En 2025 se contabilizaron 721 casos, lo que representa una caída de 15.4% respecto a 2024, cuando se registraron 853 investigaciones, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante la última década, la tendencia mostró primero un aumento sostenido. Los casos pasaron de 607 en 2016 a un máximo de 1,021 en 2021, año que marcó el punto más alto del periodo analizado.

Este crecimiento reflejó una mayor incidencia del delito y también una mayor visibilización y clasificación de los asesinatos de mujeres como feminicidio dentro del sistema de justicia.

A partir de 2022 se observa una tendencia descendente: los casos bajaron a 983 en 2022, luego a 851 en 2023 y se mantuvieron relativamente estables en 2024, antes de registrar una caída más marcada en 2025.

Pese a esta reducción, las cifras siguen siendo significativamente superiores a las registradas a mediados de la década pasada.

La violencia feminicida continúa siendo un problema estructural que refleja los grandes retos en materia de seguridad, bienestar y acceso a derechos de las mujeres