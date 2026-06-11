Entre todos diseñamos una cultura de trabajo que nos enferma; podemos cambiarlo

Mi amigo Pedro pasó una semana en la playa. Durmió sin alarma, terminó el libro que tenía pendiente desde hacía meses, jugó con sus hijos en la arena durante horas y no abrió el correo ni una sola vez. En la oficina, aparentemente, nada se incendió sin él. Regresó feliz, con la satisfacción de quien por fin logró parar.

Le duró cuatro días.

Al quinto, frente a la pantalla, volvió a sentir lo de siempre. No era sueño: había dormido suficiente. Era algo más extraño y profundo, esa sensación de empezar el día ya en deuda, como si el cuerpo se encendiera sin que la energía lo acompañara. El problema se resumió, sin que nadie lo dijera, en una sola idea: a Pedro le faltaba aguante, le faltaba resiliencia.

Esa palabra, resiliencia, y sus primas, bienestar, autocuidado, y manejo del estrés, comparten un engaño: todas ponen la acción y la solución en el empleado. Él tiene que recuperarse, cuidarse o ser más fuerte. Antes de mirar el contexto que en verdad lo causa, ya se decidió dónde está la falla. Casi siempre en la persona. Nunca en lo que la rodea.

El proceso que nadie diseña

Cuando hablamos del burnout, solemos mirar un solo lado de la balanza: el de la exigencia. Cuánta carga, control y recompensa hay que equilibrar para que la gente no se rompa. Es un tema de negocio, y al final, de seguir logrando resultados con los recursos disponibles.

Pero hay un segundo lado que casi nadie diseña de forma intencional: la recuperación. Esa la obviamos y la relegamos al fin de semana, a la terapia, a la fuerza de voluntad del que ya no puede más. La llamamos autocuidado, como si fuera un asunto privado del individuo y no la otra mitad del mismo trabajo.

El problema es que la recuperación no se puede mandar a casa, porque no necesariamente sucede en un lugar ni en un tiempo designado. Ocurre en la cabeza y en el contexto, más que en la agenda. La recuperación es un proceso, y es el menos pulido y documentado de todos.

Lo que de verdad repara no es desconectar. Es cerrar ciclos. Ver que un esfuerzo llegó a algún lado, entender su impacto, darlo por terminado y entender qué sigue. Por eso un cuerpo puede estar tirado en la playa mientras la mente sigue ansiosa con los asuntos de la oficina.

Un ciclo que se cierra se puede soltar en la mente y se puede pasar con calma y atención a lo que sigue. Esto suena demasiado simple y definitivamente no lo es.

La realidad es que estamos acostumbrados a ir dejando cosas abiertas, esperando respuesta, sin saber si sirvieron de algo, y esas alertas y ciclos abiertos son lo que más drena nuestra energía.

Para ir a la solución, es muy importante entender que el abrir y cerrar ciclos no es necesariamente una habilidad individual o una virtud personal. Debe de ser un proceso diseñado, contextual y sistémico. Un individuo puede ser más o menos hábil para organizarse y cerrar mejor sus ciclos abiertos, pero cuando la estructura laboral ya no lo permite por sus intricadas desconexiones, entonces entramos en el terreno del agotamiento laboral.

Es una patología que usualmente se extiende por todos lados; cómo nos reunimos, cómo nos convocamos, cómo y qué delegamos, cómo revisamos las tareas, cómo evaluamos el desempeño, etc. Una empresa donde las decisiones se rediscuten cada semana, donde el trabajo se pierde en aprobaciones, donde las prioridades cambian antes de que algo llegue a su destino, es una máquina de abrir ciclos que nunca cierra ninguno. Cada uno queda zumbando dentro de alguien.

Por eso Pedro despierta a las tres de la mañana resolviendo en silencio un pendiente que ni siquiera era urgente. Y lo más injusto es que cerrar ese pendiente muchas veces no estaba en sus manos, sino en las de alguien que nunca le devolvió una señal de que su esfuerzo había llegado a algún lado. Bastaba un "esto quedó", un "esto ya no avanza, lo soltamos", para apagar la alerta. Cerrar un ciclo en voz alta, decirle a alguien que su trabajo aterrizó y terminó, es de los regalos más baratos y escasos en una organización: devuelve una energía que la persona estaba gastando sin siquiera saberlo.

Lo más difícil es que el problema se agrava solo en un ciclo vicioso sin fin. Cuanta más carga acumula una persona, menos capaz es de cerrar nada, y cuantos más ciclos de exigencia quedan abiertos, menos logra descansar de ellos. La capacidad natural de reparación se desvanece. Pedro durmió suficiente, pero su cabeza nunca salió de un trabajo que cada vez tiene menos sentido y más exigencia.

La magia saludable de cerrar ciclos

En 2024, una investigación de la Universidad de Oxford analizó a más de cuarenta mil trabajadores británicos y midió el efecto de noventa intervenciones distintas para cuidar su bienestar: mindfulness, talleres de resiliencia, apps de relajación, manejo del estrés, coaching, cursos de sueño. Casi todo el catálogo de la industria.

Ochenta y nueve no funcionaron.

La correlación entre participar en esos programas y sentirse mejor resultó, en la práctica, nula. Quienes asistían no estaban mejor que quienes jamás pisaron una sesión, y algunos, como los de manejo del estrés, salían incluso un poco peor. Piso algunos callos: una industria que mueve decenas de miles de millones de dólares en el mundo no consiguió mover la aguja del bienestar de la gente que la recibe. El hallazgo debería preocuparnos y, sobre todo, ocuparnos.

Una sola intervención, entre noventa, mostró un efecto positivo. Modesto, no milagroso, pero ahí estaba, a contracorriente de todos los ceros: el voluntariado.

Es tentador leerlo como una lección idílica sobre la bondad, el sentido y el propósito para combatir el burnout. No es así. La realidad es que lo que distingue al voluntariado no es sólo ayudar a alguien más, sino que es uno de los pocos espacios donde el esfuerzo se vuelve algo útil de inmediato.

Se ve el resultado, se entiende el impacto del esfuerzo y se puede dar por terminado, soltando el ciclo completo con satisfacción. Es un ciclo que cierra de forma limpia, en una vida hecha de ciclos abiertos. Lo que cura no es ser altruista: es tener un impacto real con un cierre claro. Y eso es justo lo que le negamos a casi todos, porque diseñamos mal la forma de trabajar.

Hace falta una aclaración, porque la idea es fácil de malinterpretar. El sentido y el propósito tienen un límite. Ninguna misión inspiradora redime un mal diseño del trabajo, y la idea romántica del propósito se ha usado demasiadas veces como anestesia para empujar las cargas imposibles. Un trabajo que cierra bien sus ciclos, pero exige más de lo que un cuerpo aguanta sigue enfermando. El cierre ayuda cuando la carga es razonable; no la sustituye.

La solución siempre tiene que ser sistémica

Nadie llamaría débil a quien se queda sin aire en un cuarto sin oxígeno. El burnout no es falta de carácter, así que hagamos una distinción importante: la fatiga y el burnout no son lo mismo, aunque de lejos se parezcan.

La fatiga es exceso: demasiadas horas, demasiada carga. Se acumula como peso y se quita descansando. Hasta ahí, todo es evidente.

El burnout es lo contrario. No es exceso, es drenaje. Es la energía vaciándose sin que nada la reponga, el interés que se apaga, la sensación de que ya nada de lo que uno hace importa. La fatiga se siente como cargar una mochila demasiado llena. El burnout, como caminar con mochila rota, perdiendo todos los recursos que se necesitan sin poder controlarlo.

Por eso a Pedro la playa no lo reparó. No tenía un déficit de descanso, tenía gastada la maquinaria de tanto encenderse sin apagarse, acumulando ciclos que nunca cerraron.

Quien lo ha sufrido reconoce el síntoma más extraño, que no es el cansancio: es la indiferencia. Una distancia fría frente a un trabajo que antes importaba, un "ya me da igual" que se instala sin permiso. No es un defecto de carácter, aunque casi siempre se interprete como tal. Es una patología del trabajo, algo que nace mucho más allá del individuo, en el contexto y en la arquitectura que lo rodean. Es la forma en que un sistema nervioso agotado se protege de seguir invirtiéndose en algo que ya no le devuelve nada.

Para resolver esto también hay que pensar como ingenieros, no como jueces. En una línea de ensamblaje, cuando una pieza se rompe, el sistema entero se detiene. Nadie culpa a la pieza. Se diagnostica qué la hizo fallar, se repara esa parte del sistema, se corrige la causa, y la línea vuelve a correr completa. Con las personas hacemos lo contrario: cuando una se rompe, la apartamos a descansar y dejamos intacto el sistema que la rompió. No miramos qué presión, qué fricción, qué ciclo sin cerrar la fue desgastando. La mandamos a reponerse y la devolvemos al mismo lugar que la quebró.

Nadie lo diseñó, y por eso es de todos

Nadie en la empresa diseñó este desgaste. No hay un arquitecto malvado del agotamiento sentado en un despacho. Los directores no lo quieren, Recursos Humanos lleva años intentando contenerlo. Y, aun así, ahí está, repitiéndose en empresa tras empresa, como si alguien lo hubiera planeado. La verdad es que lo construimos entre todos, sin saberlo, en decisiones tan pequeñas que parecen incapaces de tener consecuencia.

Lo construye quien convoca una junta de una hora sin saber qué se va a decidir. Quien escribe "urgente" en un correo que no lo es. Quien suelta un "¿cómo ves?" que delega sin delegar y deja la pelota en el aire. Quien manda un mensaje al grupo de la oficina un domingo en la noche. Quien se queda hasta tarde no porque haga falta, sino porque el jefe sigue ahí y nadie se atreve a ser el primero en irse.

Abrimos ciclos en la cabeza de otros cada vez que tratamos su tiempo como infinito, porque el nuestro lo sentimos escaso.

Por eso este problema no se le puede entregar a un área para que lo resuelva. Recursos Humanos no puede arreglar lo que se rompe en mil decisiones que ocurren fuera de su vista. La dirección puede ordenar el cambio, pero no ejecutarlo dentro de cada conversación. Mientras más arriba, más cambia la cultura una sola conducta, y mayor la obligación de dar el primer paso.

Ninguna reforma de horario y ningún programa de bienestar va a alcanzar mientras no cambie lo único que de verdad enferma o sana a una organización: la suma de los hábitos diarios con que su gente trabaja entre sí. Esa es la estructura real, la que no aparece en el organigrama. No se decreta desde arriba ni se delega a un área. Se construye, o se destruye, decisión a decisión.