Ansiedad y burnout lideran las visitas al médico de los trabajadores en México

La ansiedad y el burnout son los motivos por los que más consultan a los médicos los trabajadores en México. Ambos trastornos mentales son responsables de seis de cada 10 consultas médicas en el trabajo, de acuerdo con el estudio Radiografía de la Salud Laboral en México 2026 de Sofía.

El informe, que retomó la perspectiva de médicos ocupacionales y líderes de Recursos Humanos, evidencia que el 37% de las consultas que realizan los trabajadores se vincula con ansiedad, y otro 26% responde a estrés laboral o burnout. En menor proporción, pero también con prevalencia, se encuentra la depresión (11%) y los trastornos de sueño (10%).

“Quizá este es el hallazgo que más nos llamó la atención. Muchas veces estos pacientes no llegan a la consulta afirmando que tienen un problema de salud mental, regularmente acuden quejándose de insomnio, de cansancio crónico, gastritis o sensación de desborde, y el médico es el que termina conectando estos síntomas con un contexto de estrés sostenido”, explicó Marcela del Águila, directora médica de Sofía, durante la presentación del estudio.

El 42% de la incidencia reportada por los médicos se relaciona con problemas de salud mental. “No es una cuestión de percepción, es lo que los médicos están registrando y están viendo en su consulta diaria”, puntualizó la especialista.

El trabajo está enfermando a las personas, esto es algo que perciben los propios médicos, siete de cada 10 reconocen que el entorno laboral es el factor más recurrente en el deterioro de la salud de los trabajadores en México.

El desafío en salud mental es también percibido por los líderes de Recursos Humanos. El 57% de los directivos de gestión de talento asegura que el burnout ha aumentado en sus empresas en los últimos dos años.

“Cuando el estrés o burnout aparece de forma recurrente en distintas áreas de una empresa o en distintos equipos es un síntoma de que esto ya no es aislado, empieza a convertirse en una condición operativa de la empresa”, dijo Sebastián Jiménez-Bonnet, cofundador y CPO de Sofía.

Estos trastornos mentales no sólo cobran una factura para la salud de las personas, también generan una merma en la productividad de las empresas. El 31% de los directores de Recursos Humanos asegura que el estrés laboral es el principal factor que afecta el desempeño, incluso por arriba de la rotación de personal (18%).

Ansiedad y burnout, temas tabúes aún en las empresas

Sin embargo, pese a que la ansiedad y el burnout lideran los motivos de consulta médica, hablar de salud mental aún es un tabú en las empresas. El 88% de los médicos reporta padecimientos mentales de forma recurrente en los trabajadores, pero sólo en 36% de las compañías hay una cultura abierta para platicar sobre esto. Es decir, las conversaciones que se tienen en el consultorio no son comunes en la oficina.

“Realmente lo que está pasando y que es frecuente en el consultorio no se habla en la oficina, y RH es el área es donde se detecta este incendio, pero no tiene los extinguidores, y eso cambia la conversación porque no es un tema de bienestar aislado, es un tema de gestión organizacional”, expuso Sebastián Jiménez-Bonnet.

Además de la poca apertura para hablar sobre salud mental, Marcela del Águila consideró que la prevalencia de la ansiedad y el burnout se debe a un cumplimiento sólo documental de la NOM-035, pero no con cambios operativos que garanticen una prevención de estos trastornos.

“Hay una brecha entre cumplir con un checklist para decir ‘ya cumplo con la NOM-035’ y hacer cambios operativos”, apuntó la especialista.