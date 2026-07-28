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Trump afirma que no le importa el acuerdo comercial con México y Canadá
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la mañana de este martes que renovar un acuerdo comercial con México y Canadá (T-MEC) es más importante para esos países que para Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la mañana de este martes que renovar un acuerdo comercial con México y Canadá (T-MEC) es más importante para esos países que para Estados Unidos.
Consultado si actualizaría el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, Trump respondió a Fox News: "No me importa".
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"Es decir, la verdad es que no quiero hacerlo. Prefiero ser independiente. La cuestión es esta: México y Canadá nos necesitan. Nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. Para nosotros no lo es".
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