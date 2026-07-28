India evalúa castigos más severos por filtración de exámenes tras protestas

El gobierno de India propuso este martes aumentar las penas de cárcel y endurecer las multas por la filtración de exámenes, en un intento de recuperar la confianza después de que protestas lideradas por jóvenes sacudieran al país la semana pasada.

Según una reforma legal presentada al parlamento, la pena máxima de prisión para quienes participen en filtraciones de exámenes se duplicaría hasta los 10 años, mientras que las multas podrían superar el millón de dólares, con procesos judiciales agilizados.

El impulso legislativo se produce tras semanas de protestas por filtraciones de exámenes y otras irregularidades, que culminaron en la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, la semana pasada.

Las protestas, encabezadas por el movimiento en línea Cockroach Janta Party (CJP, el Partido Popular Cucaracha), recibieron un apoyo masivo de estudiantes jóvenes en todo el país y plantearon un importante desafío al gobierno del primer ministro, Narendra Modi.

Las enmiendas propuestas reafirman "el profundo compromiso de este gobierno de proteger el bienestar de los estudiantes y los jóvenes de este país", dijo ante la cámara baja del parlamento el ministro de Ciencia y Tecnología, Jitendra Singh.

Las modificaciones buscan hacer la legislación "más estricta y garantizar una justicia rápida", dijo Singh, "para que la credibilidad de todos los exámenes se vea reforzada y restaurada".

Varias jornadas del Parlamento fueron interrumpidas la semana pasada por legisladores de la oposición que exigían responsabilidades por la represión policial de las protestas lideradas por estudiantes.

Este martes, el Tribunal Supremo ordenó la liberación de todos los manifestantes detenidos que sean menores de 18 años y no tengan antecedentes penales.

Las filtraciones de exámenes llevan mucho tiempo afectando gravemente al altamente competitivo sistema educativo de India.

La intensa presión por triunfar ha alimentado una vasta red de academias y ha creado oportunidades para que grupos criminales obtengan beneficios vendiendo exámenes filtrados.

Pese a repetidas operaciones represivas del gobierno, las filtraciones de exámenes han seguido siendo un problema permanente tanto en exámenes nacionales como regionales.

Las manifestaciones en Nueva Delhi se tornaron violentas el 20 de julio, cuando enormes multitudes intentaron marchar hacia el Parlamento desde el observatorio astronómico de Jantar Mantar.

La policía lanzó gases lacrimógenos y utilizó bastones para dispersar la protesta, lo que desencadenó enfrentamientos y una oleada de detenciones.