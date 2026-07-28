Colapsa un centro comercial tras terremoto de magnitud 7.1 en Japón

Un fuerte terremoto de magnitud 7.1 en el suroeste de Japón provocó el colapso de varios edificios, entre ellos la segunda planta de un centro comercial donde se teme que "muchas personas" estén atrapadas.

Una persona murió tras el derrumbe de una vivienda, indicó la agencia Kyodo News y la cadena pública NHK afirmó que al menos 50 personas fueron trasladadas al hospital con heridas y que 12 viviendas colapsaron debido al sismo, ocurrido en la isla de Kyushu.

Los servicios de emergencias indicaron que "muchas personas" quedaron atrapadas en el interior del centro comercial, donde se escuchó una explosión, en Kashima, en la prefectura de Kumamoto.

Según la cadena de televisión privada TBS, un "número considerable" de personas perdieron la vida en el suceso. Preguntada por la AFP, la policía local afirmó que, por el momento, no podía confirmar si había víctimas.

La cadena NHK reportó que entre 20 y 30 empleados del centro comercial seguían sin poder ser localizados y también informó de varias personas desaparecidas en una fábrica de papel.

El temblor ocurrió a las 16:27 (07:27 GMT) y alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

Una alerta de tsunami lanzada tras el sismo fue levantada poco después.

Las imágenes de las televisiones mostraban puentes de carretera parcialmente destruidos, edificios destrozados y vagones de trenes de mercancías volcados.

La primera ministra, Sanae Takaichi, indicó en televisión que las autoridades seguían "evaluando" la situación de los heridos y los daños materiales.

"En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios, además carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios", agregó.

"Aterrorizada"

"La sacudida fue bastante fuerte y duró mucho tiempo. Estaba aterrorizada", declaró a la AFP Chiharu Hara, una reclutadora de 35 años que se encontraba en un viaje de trabajo en la prefectura de Kumamoto.

En las oficinas de su cliente, "no se cayó nada del techo, pero el edificio se balanceó violentamente. Temí que se derrumbara. Todo el mundo entró en pánico", explicó.

"Cuando se produjo el terremoto, los temblores eran tan fuertes que no podía mantenerme en pie", declaró en televisión un empleado de la cadena NHK en la prefectura de Kumamoto.

"Fue realmente muy fuerte. Los temblores continúan en el momento en que les hablo", añadió.

Unos 45,000 hogares e instalaciones se encuentran sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según el operador Kyushu Electric Power, que precisó que los tres reactores nucleares de la región seguían funcionando normalmente.

Cientos de sismos

Kumamoto había sido golpeada en 2016 por dos terremotos devastadores: uno de magnitud 6.5, seguido dos días más tarde por otro de magnitud 7.3. Causaron 273 muertos y más de 2,800 heridos.

Japón es uno de los países más expuestos a los terremotos en el mundo por estar situado en la unión de cuatro grandes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del "anillo de fuego" del Pacífico.

El archipiélago, que cuenta con aproximadamente 125 millones de habitantes, registra cientos de temblores cada año y representa aproximadamente el 18% de los sismos registrados en todo el mundo.

La gran mayoría de ellos son de baja intensidad, pero los daños que provocan varían en función de su localización y de la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.

El país sigue marcado por el recuerdo del gigantesco terremoto submarino de magnitud 9.0 ocurrido en 2011, que desencadenó un tsunami devastador con alrededor de 18,500 muertos o desaparecidos y una catástrofe en la central nuclear de Fukushima.

El pasado 20 de abril, un temblor de magnitud 7.7 sacudió el norte del país, dejando al menos diez heridos tras sacudir incluso grandes edificios en Tokio.

Las autoridades emitieron entonces un aviso especial advirtiendo de un riesgo elevado de terremotos de magnitud 8.0 o superior. Este aviso fue levantado una semana después.