La UE impondrá derechos antidumping provisionales al benzoato de sodio de China

La ⁠Unión Europea impondrá derechos antidumping provisionales a las importaciones ⁠de benzoato de sodio procedentes de productores chinos, tras una investigación iniciada a raíz de una denuncia presentada por el grupo químico alemán ⁠Lanxess en relación con este conservante ⁠alimentario.

Los aranceles de la UE entrarán en vigor mañana miércoles y serán del 57.6% para Wuhan Youji Industries, del 63.8% para Shandong TongTaiWeiRun Food Science Tech, del 75.4% para Tianjin Dongda Chemical Group y del 116.4% para el benzoato de sodio procedente de cualquier otro exportador chino, según se desprende de un documento publicado este martes en el Diario Oficial de la UE.

Esta es la última de una serie de medidas que la UE está imponiendo a los exportadores chinos ante la creciente preocupación por el aumento del déficit comercial de mercancías con China, y el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, espera obtener "resultados tangibles" para octubre de las conversaciones con su homólogo chino, Wang Wentao.

El benzoato de sodio, en forma de gránulos o polvo, gracias a sus propiedades antimicrobianas y a su alta solubilidad en agua, se utiliza como conservante alimentario y ⁠también en algunos productos farmacéuticos.

La Comisión Europea, ⁠que está llevando a ⁠cabo una investigación, constató que los productores chinos de benzoato de sodio exportaban a ⁠precios artificialmente bajos.

Las importaciones de la UE de este producto se duplicaron con creces entre 2022 y 2024, y la cuota de mercado de los productores chinos pasó de alrededor de un tercio a aproximadamente el 55%, con unos precios de importación cada vez más bajos.

La investigación de la Comisión, que podría prolongarse hasta finales ⁠de enero, determinará si se imponen derechos definitivos, que suelen tener una vigencia de cinco años.