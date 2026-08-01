Turquía e Irak firman un acuerdo de un año sobre oleoducto

⁠Turquía e Irak firmaron un acuerdo de un ⁠año de duración para mantener el uso del oleoducto de crudo entre ambos países, dijo el ⁠sábado el ministro de Energía ⁠turco, Alparslan Bayraktar.

El acuerdo prorroga un acuerdo bilateral de varias décadas de antigüedad que expiraba este lunes y que permite el funcionamiento del único oleoducto de exportación operativo de Bagdad, el Oleoducto Irak-Turquía (ITP).

"Mientras continuamos trabajando para alcanzar un nuevo acuerdo a largo plazo para este oleoducto (...) hemos puesto en marcha este acuerdo de tránsito, que cubre una capacidad diaria de 750,000 barriles", dijo el ministro en X.

Bayraktar señaló que había mantenido una reunión "productiva" en Ankara con el ministro de Petróleo iraquí y su delegación, y que habían firmado el acuerdo de un año de duración entre la empresa estatal turca de energía BOTAS y las empresas ⁠petroleras estatales iraquíes SOMO y ⁠NOC.

Esta prórroga da ⁠tiempo para negociar un acuerdo más amplio. Turquía quiere que ⁠el oleoducto, con una capacidad de 1.5 millones de barriles al día (bpd), se utilice al máximo y, posiblemente, se amplíe hasta los yacimientos petrolíferos del sur de Irak.

El oleoducto, que llega hasta el puerto turco de Ceyhan, transporta actualmente unos 170,000 bpd, ⁠según datos turcos.