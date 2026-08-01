Deforestación en Colombia alcanza en 2025 su nivel más bajo en dos décadas

Colombia ⁠registró entre 2022 y 2025 sus niveles más bajos de ⁠deforestación en dos décadas y la pérdida de bosque en 2025 se redujo a 119,483 hectáreas, informaron el Ministerio de Medio ⁠Ambiente y el Instituto de Hidrología, ⁠Meteorología y Estudios Ambientales del país sudamericano.

La cifra de 2025 supone una reducción del 31% respecto a la referencia de 2021, que era de 174,000 hectáreas, según el Gobierno, superando así su objetivo anual de reducción del 20% por cuarto año consecutivo.

No obstante, las cifras de deforestación de 2025 superaron a las de 2024, cuando se talaron 113,608 hectáreas.

En la región amazónica del país, la deforestación afectó a 77,805 hectáreas el año pasado, una cifra prácticamente sin cambios respecto a las 77,124 hectáreas de 2024.

Las demás zonas con los niveles más altos de deforestación en 2025 fueron Cartagena del Chaira, en el departamento Caquetá, con 16,983 hectáreas; Mapiripán, en el departamento Meta, con 6,782 hectáreas; San Vicente del Caguán, en Caquetá, con 5,976 hectáreas; y Calamar, en el departamento Guaviare, con 5,755 hectáreas, según cifras del Gobierno.

La deforestación ⁠dentro del sistema de parques nacionales de ⁠Colombia se redujo 19% ⁠hasta las 9,388 hectáreas, frente a las 11,544 hectáreas registradas en 2024.

⁠El informe del Gobierno reveló que los principales factores que impulsan la deforestación son el acaparamiento de tierras para la ganadería y la infraestructura no planificada y no los cultivos ilícitos.

El Gobierno del presidente de izquierda Gustavo Petro asumió el poder en 2022 con una agenda ecológica centrada en la reducción de la deforestación, las energías ⁠renovables y el abandono progresivo de los combustibles fósiles, aunque le ha costado cumplir muchos de esos objetivos.