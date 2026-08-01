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Deforestación en Colombia alcanza en 2025 su nivel más bajo en dos décadas
Petro asumió el poder en 2022 con una agenda ecológica centrada en la reducción de la deforestación, las energías renovables y el abandono progresivo de los combustibles fósiles.
Colombia registró entre 2022 y 2025 sus niveles más bajos de deforestación en dos décadas y la pérdida de bosque en 2025 se redujo a 119,483 hectáreas, informaron el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales del país sudamericano.
La cifra de 2025 supone una reducción del 31% respecto a la referencia de 2021, que era de 174,000 hectáreas, según el Gobierno, superando así su objetivo anual de reducción del 20% por cuarto año consecutivo.
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No obstante, las cifras de deforestación de 2025 superaron a las de 2024, cuando se talaron 113,608 hectáreas.
En la región amazónica del país, la deforestación afectó a 77,805 hectáreas el año pasado, una cifra prácticamente sin cambios respecto a las 77,124 hectáreas de 2024.
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Las demás zonas con los niveles más altos de deforestación en 2025 fueron Cartagena del Chaira, en el departamento Caquetá, con 16,983 hectáreas; Mapiripán, en el departamento Meta, con 6,782 hectáreas; San Vicente del Caguán, en Caquetá, con 5,976 hectáreas; y Calamar, en el departamento Guaviare, con 5,755 hectáreas, según cifras del Gobierno.
La deforestación dentro del sistema de parques nacionales de Colombia se redujo 19% hasta las 9,388 hectáreas, frente a las 11,544 hectáreas registradas en 2024.
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El informe del Gobierno reveló que los principales factores que impulsan la deforestación son el acaparamiento de tierras para la ganadería y la infraestructura no planificada y no los cultivos ilícitos.
El Gobierno del presidente de izquierda Gustavo Petro asumió el poder en 2022 con una agenda ecológica centrada en la reducción de la deforestación, las energías renovables y el abandono progresivo de los combustibles fósiles, aunque le ha costado cumplir muchos de esos objetivos.