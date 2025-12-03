Salario mínimo en México acumula 9 aumentos de doble dígito al hilo

El salario mínimo general tendrá un incremento de 13% para el 2026, la referencia salarial pasará de 278.80 a 315.04 pesos por jornada diaria.

Con este ajuste, el salario mínimo hilará nueve años con aumentos de dos dígitos. El objetivo del gobierno es que para el 2030 la remuneración básica sea equivalente a 2.5 canastas básicas.

El aumento para el 2026, implica que el salario mínimo tenga un recuperación de su poder adquisitivo de 154.2% desde 2019, cuando inició la política de recuperación salarial en el anterior sexenio, misma a la que le ha dado continuidad el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.

En el caso de la referencia salarial en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), el incremento será de 5%, con esto el piso mínimo salarial pasará de 419.88 a 440.87 pesos diarios.