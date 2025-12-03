Buscar
Salario mínimo en México acumula 9 aumentos de doble dígito al hilo

En 2026 el salario mínimo pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios, un incremento de 13 por ciento. 

Salario mínimo 2026: Gobierno, IP y sindicatos aprueban aumento de 13%Gráfico: El Economista

Gerardo Hernández

El salario mínimo general tendrá un incremento de 13% para el 2026, la referencia salarial pasará de 278.80 a 315.04 pesos por jornada diaria. 

Con este ajuste, el salario mínimo hilará nueve años con aumentos de dos dígitos. El objetivo del gobierno es que para el 2030 la remuneración básica sea equivalente a 2.5 canastas básicas. 

El aumento para el 2026, implica que el salario mínimo tenga un recuperación de su poder adquisitivo de 154.2% desde 2019, cuando inició la política de recuperación salarial en el anterior sexenio, misma a la que le ha dado continuidad el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum. 

En el caso de la referencia salarial en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), el incremento será de 5%, con esto el piso mínimo salarial pasará de 419.88 a 440.87 pesos diarios. 

Gerardo Hernández

Periodista especializado en políticas laborales, indicadores de empleo, futuro del trabajo, desarrollo de carrera, recursos humanos y salud laboral. Actualmente es editor de Capital Humano y coconductor del podcast Coffee Break.

