Salario mínimo de la frontera norte tendrá alza de 5%

El salario mínimo de la frontera norte aumentará 5% en 2026, esta es la segunda ocasión que el incremento será de sólo un dígito frente al resto del país, donde el ajuste será 13%, una decisión acordada entre empresarios, sindicatos y el gobierno federal.

Además, se trata de la tercera vez que los 46 municipios que abarcan la zona fronteriza norte tendrán un aumento diferenciado respecto al salario mínimo general de México. La primera fue en 2019 cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador creó la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), luego en 2020 (5%) y ahora para 2026.

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo fronterizo pasará de 419.88 a 440.87 pesos al día (13,409.80 pesos mensuales). En contraste, el incremento del salario mínimo general será de 13% y lo llevará de 278.80 pesos al día a 315.04 pesos (9,582.47 pesos mensuales).

Ajuste de un dígito era necesario en la frontera norte: especialistas

El aumento diferenciado anunciado era necesario y evidente pues en la zona fronteriza norte el salario mínimo ya alcanza para comprar 2.5 canastas básicas y para detener la brecha de 2,935 pesos mensuales más respecto al salario general vigente en 2025, consideraron especialistas consultados por El Economista.

“El salario en la frontera había estado aumentando desde un principio a un ritmo mucho mayor que el del resto del país. Y se había generado una diferencia muy fuerte que, de continuar, podría distorsionar a la economía”, explicó Rodolfo de la Torre, economista y consultor independiente.

El incremento diferenciado para la frontera era ”indispensable”, dijo Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

“Está sobrevalorado, tuvo incrementos mucho mayores. Al aplicar el mismo porcentaje, lo que se hace es aumentar la brecha, la distancia entre el salario mínimo general y salario mínimo de frontera”, describió Gómez Hermosillo.

Con el incremento de 5%, se cumple el mandato legal de que el salario mínimo en el país debe estar siempre por arriba de la inflación.

Gómez Hermosillo descartó que los incrementos vayan a generar efectos negativos en los precios al consumidor ni en la creación de empleos. Incluso, la propuesta de la organización era un aumento distinto en ambas regiones del país: 16% para el general y 4% para el fronterizo.

Continuar por el camino de incrementos de dos dígitos no sólo ampliaría la brecha entre salarios en ambas regiones, sino incentivaría que los trabajadores busquen emplearse en la zona libre fronteriza, donde no necesariamente se están generando los empleos, principalmente por la desaceleración de la economía de Estados Unidos, añadió Rodolfo de la Torre.

Sofía Ramírez, directora de México Cómo Vamos, dijo que el incremento al salario mínimo diferenciado era evidente ante la brecha entre el general y el fronterizo impulsada desde el sexenio de López Obrador.

“Claramente el gobierno sabe que ya llegó a un límite donde si sigue incrementando el salario mínimo en la misma proporción, pues se va a volar muchísimo”, destacó Ramírez.

Además, aumentar a dos dígitos en la frontera pondría en riesgo el empleo formal al elevar costos sin incrementar la productividad.

“Si el salario mínimo en la frontera norte es superior (...) lo que vas a empezar a ver es una afectación en el empleo formal sí o sí, porque va a ser muy caro pagarle el salario”, advirtió Ramírez.

Otro riesgo de no aplicar esa diferencia de alzas es que complicaría a las empresas el pago de salarios en la zona norte, lo que motivaría que pasen a la informalidad, coincidió De la Torre.

Salario mínimo general de 2026: entre celebraciones y advertencias

Respecto al incremento de 13% al salario general, Rogelio Gómez Hermosillo, de Acción Ciudadana, celebró el acuerdo que calificó como una decisión histórica.

"Reconozco al sector privado, sobre todo, que participó en esta decisión, que ha cumplido su palabra de tener un salario mínimo general suficiente para dos canastas básicas", dijo.

Sin embargo, el incremento general no está libre de riesgos. De la Torre comentó que ahora se entra en un terreno incierto para poder medir si habrá o no efectos negativos en la inflación, empleo e informalidad, que con las alzas previas no han sucedido.

"Se esta va avanzando sin la certidumbre de que no va a haber efectos adversos en estas tres circunstancias económicas", advirtió De la Torre.

El gobierno federal descartó un alza de precios por este incremento al salario mínimo.