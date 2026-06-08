Wall Street cierra mixto; S&P 500 y Nasdaq suben con impulso de fabricantes de chips

Los principales índices de Wall Street registraron cierres mixtos este lunes. El Dow Jones cayó, mientras que sus pares subieron apoyados por los fabricantes de chips, en un mercado a la espera por los datos de inflación estadounidenses que se divulgarán esta semana.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cayó 0.16% a 50,786.01 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, subió 0.30% a 7,405.73 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico avanzó 0.86% a 25,929.66.

Los títulos de Intel (+11.19%) se dispararon luego de que medios especializados informaron que Google, de Alphabet (-1.36%), lo escogió para la fabricación de ⁠más de 3 millones de unidades de chips en 2028. Otros fabricantes de chips acompañaron con reacciones.

Las acciones del gigante de los semiconductores y de la inteligencia artificial (IA) Nvidia (+1.73%) y el diseñador de chips Broadcom (+2.82%) subieron, dando impulso al Nasdaq, mientras que el índice SOX de semiconductores de Filadelfia repuntó 5.61 por ciento.

Irán e Israel anunciaron una suspensión de los ataques mutuos tras un llamado del presidente estadounidense, Donald Trump, para que "dejaran de dispararse", aunque Teherán ⁠advirtió que reanudará los ataques si Israel continúa bombardeando a Hezbolá en Líbano.

Tras una semana negativa, con pérdidas concentradas en las empresas relacionadas con la IA, el mayor apetito por el riesgo les permitió recuperar terreno. Los inversionistas ahora esperan la publicación de reportes de inflación de Estados Unidos, el miércoles y el jueves.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la jornada con pérdidas. Destacó la caída del sector de servicios públicos (-1.92%), seguido por el de bienes raíces (-1.62%). En las ganancias, destacó el sector de tecnologías de la información (+1.47%).