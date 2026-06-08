Gobierno del Edoméx impulsa el desarrollo económico del sur de la entidad con la Ruta del Mezcal y de la Flor

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, puso en marcha la Ruta del Mezcal y de la Flor, una estrategia integral que busca fortalecer el desarrollo económico del sur de la entidad mediante la articulación de las cadenas productivas mezcalera y florícola con la oferta turística, gastronómica y cultural de la región.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), tiene como objetivo generar mayor valor agregado para los productores locales, fortalecer la comercialización de productos con identidad territorial y atraer visitantes a una región que destaca a nivel nacional por su liderazgo en la producción de flores ornamentales y la elaboración artesanal de mezcal.

Las rutas fueron diseñadas de manera coordinada entre la Sedeco, la Secretaría de Cultura y Turismo y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). Cada recorrido contempla trayectos de entre 180 y 220 kilómetros, permitiendo a los visitantes conocer de primera mano todo el proceso productivo, desde el cultivo y la cosecha hasta la transformación final de los productos.

En una primera etapa, la Ruta de la Flor integra a los municipios de Villa Guerrero, Tenancingo, Coatepec Harinas e Ixtapan de la Sal, que concentran cerca del 90 por ciento de la superficie florícola estatal. Por su parte, la Ruta del Mezcal incorpora a los 15 municipios con tradición mezcalera del sur mexiquense, creando una red de colaboración entre productores, artesanos, unidades de producción, prestadores de servicios turísticos y cadenas de comercialización.

La actividad mezcalera en el Estado de México se desarrolla en los municipios de Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Luvianos, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tejupilco, Tenancingo, Tlatlaya, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacán.

En conjunto, estas demarcaciones albergan 5 mil 508 hectáreas de maguey mezcalero protegidas, 318 unidades de producción en operación y más de 80 casas productoras. Esta actividad sostiene de manera directa e indirecta a más de 800 familias mexiquenses y registra una producción estimada de 200 mil litros de mezcal al año.

La Ruta del Mezcal busca consolidar un modelo de turismo experiencial que permita incrementar la derrama económica regional, fortalecer la identidad cultural y abrir nuevas oportunidades de vinculación con mercados nacionales e internacionales.

En materia florícola, el Estado de México mantiene el liderazgo nacional al aportar aproximadamente el 50 por ciento de la producción de flores ornamentales del país y el 78.5 por ciento de la producción nacional de rosa.

La actividad se sustenta en más de 9 mil productores que trabajan alrededor de 7 mil 500 hectáreas destinadas al cultivo ornamental. Tan solo en 2024, el sector registró una producción superior a 27.7 millones de gruesas, 8.3 millones de manojos y más de 19 millones de plantas ornamentales.

Además de su relevancia económica, la floricultura representa una de las actividades agropecuarias con mayor impacto social en la entidad, al generar alrededor de 40 mil empleos permanentes y otros 40 mil empleos indirectos y temporales.

Entre las principales especies cultivadas destacan rosa, crisantemo, gladiola, gerbera, lilium, tulipán, girasol, clavel, alstroemeria, nube, nardo, terciopelo, cempasúchil, nochebuena y diversas plantas de ornato en maceta.

La coordinación entre las dependencias estatales y la UAEMéx garantiza que ambas rutas cuenten con respaldo académico, estrategias de difusión y contenidos culturales que fortalezcan la experiencia turística y contribuyan a posicionar al sur mexiquense como un destino de referencia para el turismo rural, gastronómico y productivo.

NUMERALIA

• 180 a 220 kilómetros es la extensión aproximada de cada recorrido turístico.

• 15 municipios integran la Ruta del Mezcal.

• 5 mil 508 hectáreas de maguey mezcalero se encuentran protegidas.

• 318 unidades de producción de mezcal operan en la entidad.

• Más de 80 casas productoras participan en la cadena mezcalera.

• Más de 800 familias dependen de esta actividad productiva.

• 200 mil litros es la producción anual estimada de mezcal.

• 40 mil empleos permanentes genera la floricultura.

• 40 mil empleos indirectos y temporales se vinculan al sector.

• Cuatro municipios conforman la primera etapa de la Ruta de la Flor: Villa Guerrero, Tenancingo, Coatepec Harinas e Ixtapan de la Sal.

• Estos municipios concentran cerca del 90 por ciento de la superficie florícola del Estado de México.