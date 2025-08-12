STPS apuesta por las ferias del empleo para colocar a jóvenes en un empleo digno

El Gobierno federal anunció que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), realizará hasta 65 ferias del empleo para las Juventudes, con el fin de colocar en un empleo digno a la mayoría de los 36,000 jóvenes participantes.

“Esta iniciativa, que se desarrollará durante todo el mes de agosto en el marco del Día Internacional de la Juventud, busca ofrecer miles de vacantes y herramientas para el desarrollo laboral”, informó la dependencia.

Cabe señalar que, a pesar de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, la tasa de desempleo juvenil se mantiene en aproximadamente al doble que la nacional y en 2025 el dato más reciente revela que hay 5% de trabajadores jóvenes que no encuentran un empleo; y la tasa de informalidad laboral para el grupo de 15 a 29 años fue de 58.8 por ciento.

De ahí que la STPS apuesta también a ampliar al mayor número de trabajadores jóvenes en un empleo formal y se realizarán 65 ferias presenciales programadas en coordinación con gobiernos estatales y municipales, se espera la participación de más de 36,000 jóvenes y la oferta de alrededor de 37,000 vacantes en sectores clave como tecnología, servicios, industria, comercio y manufactura.

Asimismo, la dependencia destacó que habrá una vinculación directa con empresas que están comprometidas con la inclusión laboral; además de que los asistentes podrán recibir asesoría personalizada en los módulos del Servicio Nacional del Empleo para acceder al Portal del Empleo y a información sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

“Complementariamente, se ofrecerán talleres para mejorar habilidades de búsqueda de empleo, elaboración de CV y preparación para entrevistas, así como sesiones dirigidas a instituciones empleadoras para fomentar el reclutamiento inclusivo”, indicó la dependencia.

Las personas interesadas pueden consultar las sedes, fechas y detalles de cada feria en el portal https://ferias.empleo.gob.mx, comunicarse al Centro de Atención del Bienestar (CABI) al número 079, o acercarse a las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo en su entidad. Con estas acciones, el gobierno federal reafirma su apuesta por un país más justo, incluyente y con igualdad de oportunidades para las juventudes.