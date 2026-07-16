Petróleo cierra a la baja, pero se mantiene cerca de máximo mensual por tensión EU-Irán

Los precios del petróleo cayeron alrededor cerca del 1% ⁠este jueves, pero seguían cerca de máximos desde mediados de junio, mientras se agravaba el conflicto con Irán, tras el llamamiento de Teherán al movimiento hutí de Yemen para que se prepare ⁠para cerrar la ruta de exportación ⁠de petróleo del mar Rojo.

Los futuros del Brent cedieron 72 centavos, o un 0.85%, a 84.23 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) bajaron 65 centavos, o un 0.82%, a 78,95 dólares. Ambos contratos se mantienen cerca de sus máximos de un mes.

Los futuros del Brent habían cerrado el miércoles en su nivel más alto desde el 12 de junio, y los del WTI, en el más alto desde el 15 de junio.

Irán ha pedido a los hutíes que se mantengan preparados para cerrar la ruta petrolera del mar Rojo si Estados Unidos ataca las infraestructuras energéticas iraníes, informaron tres fuentes a Reuters. Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró sus amenazas de atacar centrales eléctricas y puentes iraníes.

"Con el estrecho de Ormuz ya cerrado, esta amenaza plantea el grave riesgo de que las dos principales rutas de exportación de petróleo de Oriente Medio se vean interrumpidas al mismo tiempo", dijo Alex Hodes, director de estrategia del mercado energético de la correduría StoneX.

El volumen total de petróleo que transita por el estrecho de Mandeb ascendió a 7.4 millones de barriles al día en junio, lo que supone alrededor del 7% de la producción mundial de petróleo, según datos de Kpler, frente a ⁠los 4.2 millones de barriles al día del año pasado.

"Las ⁠interrupciones simultáneas que afecten a Ormuz ⁠y Mandeb amplificarían significativamente la tensión en la cadena de suministro, aumentarían las limitaciones en la disponibilidad de petroleros ⁠y elevarían las primas de los seguros", dijo Wael Makarem, responsable de estrategia de mercados financieros en Exness.

La frágil tregua alcanzada en junio se ha roto, lo que ha interrumpido los flujos de energía a través del estrecho de Ormuz, por donde transitaba aproximadamente una quinta parte del comercio mundial diario de petróleo y GNL antes de que comenzara la guerra.

Irán y Estados Unidos intensificaron el intercambio de disparos este jueves, lo que mantuvo la presión alcista sobre los precios. La liberación por ⁠parte de Irán de un ciudadano estadounidense, que podría apuntar hacia una vía para evitar la reanudación de una guerra total, lastró los precios.