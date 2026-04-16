México mantiene pendiente ratificación de convenios clave de la OIT sobre cuidados y maternidad

México se mantiene fuera del grupo de naciones latinoamericanas que han ratificado el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a los trabajadores con responsabilidades familiares. Mientras países como Argentina, Chile, Colombia y Uruguay ya han integrado este instrumento a su normativa, en el ámbito local el debate se concentra en la necesidad de transformar el sistema laboral para que el mercado se adapte a la sostenibilidad de la vida y no a la inversa.

Durante el conversatorio por la ratificación de los convenios 156 y 183 de la OIT, organizado por la Red de Mujeres Sindcialistas y la Unión Nacional de Trabajadores, especialistas destacaron que el cuidado de las personas no debe representar un motivo de discriminación o una barrera para acceder al trabajo decente.

El Convenio 156, adoptado en la década de los ochenta, propone que las responsabilidades de cuidados, que incluyen no solo a hijos, sino a cualquier familiar en línea directa, sean consideradas dentro de las condiciones de trabajo y el diseño de la seguridad social.

Ana Heatley, oficial de género de la Organización Internacional del Trabajo, destacó que uno de los puntos centrales de la discusión es la desmitificación de los cuidados como una tarea exclusivamente femenina; por lo que el enfoque del convenio promueve la participación de los hombres en estas labores, lo que implicaría cambios en las políticas de licencias. Actualmente, México otorga un permiso de paternidad de cinco días, periodo que se considera insuficiente para un acompañamiento integral en el cuidado de los recién nacidos y de las parejas.

En México, ejercicios estadísticos indican que el valor de estas actividades equivale aproximadamente al 25% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de ahí la relevancia de este convenio radica en que permite visualizar el volumen de la aportación económica de los cuidados. Si no se considera dentro de ese círculo de producción, entonces hay un trabajo gratuito que al ser gratuito subsidia a todo el mercado laboral, es decir, el mercado laboral existe porque existieron los cuidados y no al revés, comentó.

El encuentro en el que participaron también Martha Patricia Castañeda, de la Coordinación de Género la UNAM y Gracia Morales de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, informaron que la propuesta de ratificación busca que las necesidades de cuidados se integren en contratos colectivos y políticas laborales, abarcando aspectos como horarios, jornadas y periodos de descanso.

La experiencia reciente mostró que el teletrabajo y la flexibilidad de horarios son mecanismos viables para compatibilizar la vida laboral con las necesidades de la población, especialmente ante el envejecimiento demográfico y el aumento de enfermedades crónicas que requieren atención de larga duración.

Al sumarse a la lista de países que han ratificado el instrumento, México podría establecer una hoja de ruta para que las disposiciones laborales consideren que, antes de que una persona se desempeñe en un empleo, debe haber asegurado la vida y el bienestar propio y de sus dependientes. “Es tiempo de empezar a voltear a ver otras necesidades de cuidados que va a ir teniendo la población de manera cada vez más importante, concluyó la participación en el evento”, destacaron.