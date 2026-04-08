República Dominicana crece 52% en turistas mexicanos en primer trimestre 2026

República Dominicana dejó de mirar sólo el volumen y empezó a empujar valor. Ese es uno de los mensajes centrales de Jacqueline Mora, viceministra técnica de Turismo del país caribeño, al explicar por qué el destino ha acelerado su presencia en México y por qué hoy su estrategia ya no se limita a vender playa, sino a construir una oferta más amplia, con conectividad, gastronomía, lujo, deporte y experiencias fuera del hotel.

En entrevista con El Economista, Mora explicó que el punto de partida en el mercado mexicano fue: fortalecer la conectividad aérea, respaldarla con promoción constante y mantener presencia física en ferias y encuentros con aliados. En su lectura, ese trabajo ya está dando resultados.

Confirmó que que los visitantes extranjeros al país caribeño tuvo un avance del 62% de enero-marzo 2026 frente al lapso enero-marzo 2025. "El mercado mexicano creció 52% en el primer trimestre del 2026 y que la expansión sigue apoyada en una relación histórica entre ambos países, una estrategia de marketing más agresiva y una red de socios comerciales activa".

Mercado mexicano

Los datos del Informe de País-México 2025 del Ministerio de Turismo de República Dominicana reportan que las llegadas aéreas de residentes en México hacia República Dominicana sumaron 160,953 pasajeros en 2025, un alza de 39.9% frente a 2024.

En el 2025, México ya se encuentra como el noveno emisor aéreo para el destino, con 163,579 pasajeros y un crecimiento interanual de 39.3 por ciento. En paralelo, los vuelos comerciales desde México ascendieron a 1,463, con 248,078 asientos y 156,783 pasajeros, además de una ocupación promedio de 64 por ciento. Mora dijo que en la ruta México-República Dominicana, la conectividad dejó de ser discurso y se volvió palanca operativa.

¿Competencia?

Durante la cuarta edición del Trade Show 2026 de República Dominicana, la funcionaria dijo que el caso mexicano no se explica por una confrontación con el Caribe mexicano, sino por una construcción propia de la demanda.

Durante el Trade Show 2026, República Dominicana mostró que el crecimiento turístico se basa en a fortaleza de alianzas del gobierno con la iniciativa privada.Foto: Cortesía

En su visión, República Dominicana "no se fijó como meta competir frontalmente con Cancún, sino diseñar una propuesta diferenciada y trabajar su propio mercado". Esa lógica le permitió concentrarse en atraer más viajeros, reforzar la conectividad y sostener la relación con aerolíneas, agentes y operadores.

El informe del ministerio aporta otro elemento: el mercado mexicano llega con un perfil útil para esa estrategia. El 76% se hospeda en hotel, 64% se aloja en La Altagracia, 34% tiene entre 21 y 35 años y 51% es masculino. Además, el principal aeropuerto de entrada es Punta Cana, con 62% del total, mientras Las Américas concentra 38 por ciento.

El turista mexicano que sigue entrando por el modelo tradicional de sol y playa, pero su edad, sus hábitos y su nivel de búsqueda permiten pensar en una expansión hacia más experiencias y más gasto fuera del resort.

El reto ya no es llegar

Mora mencionó que el siguiente desafío no es sólo seguir creciendo en llegadas, sino lograr que ese flujo se traduzca en una mayor derrama. "El turismo de República Dominicana representa alrededor de 7% del PIB de manera directa y cerca de 20% cuando se incorpora el efecto ampliado de la actividad. Sin embargo, el nuevo punto crítico es elevar la calidad del producto no hotelero, justo ahí donde el turista decide salir, consumir y convivir con la comunidad".

Durante el Trade Show 2026 de República Dominicana se realizaron diversas experiencias, entre las que destacó la clases de baile.Foto: Cortesía

Dijo que antes, sólo el 12% de los visitantes salía del hotel; hoy, la cifra ya ronda el 63 por ciento. Eso modifica toda la ecuación del destino. "Ya no basta con tener habitaciones, playa y paquetes, ahora importan la movilidad interna, la percepción de seguridad, el nivel del servicio, el idioma, la oferta gastronómica y la experiencia cultural".

El gran reto no es sólo crecer en llegadas, sino elevar la calidad de la experiencia para que el turista salga del hotel, gaste más y se conecte con el destino".

Insistió en que el crecimiento turístico empezó a depender menos del hotel como isla y más del destino como red. Ese viraje también aparece en los insights del mercado mexicano. El informe señala que 71% de los viajeros realiza actividades fuera del alojamiento, 63% pagaría más por experiencias auténticas y personalizadas, 91% volvería al destino y 68% lo recomendaría.

Además, 92% reportó una buena experiencia gastronómica y 60% dijo que la cocina dominicana cumplió o superó sus expectativas. El dato no es menor: gastronomía y experiencia local están entrando en la conversación comercial del destino, dijo la funcionaria.

Cuatro pilares

Mora ordena la estrategia turística dominicana en cuatro ejes:

El primero es la inteligencia de mercado , entendida como la capacidad de saber qué está pasando en tiempo real, ajustar promoción y sentarse con datos duros frente a las aerolíneas.

, entendida como la capacidad de saber qué está pasando en tiempo real, ajustar promoción y sentarse con datos duros frente a las aerolíneas. El segundo son las alianzas internacionales .

. El tercero, la conectividad , que incluye una nueva ley de aviación, incentivos y mayor facilidad para desarrollar rutas y líneas locales.

, que incluye una nueva ley de aviación, incentivos y mayor facilidad para desarrollar rutas y líneas locales. El cuarto es la diversificación, es decir, pasar de un relato de playa a una oferta que incorpore montaña, turismo deportivo, entretenimiento, reuniones y cultura.

David Collado Morales, Ministro de Turismo de la República Dominicana imauguró el Trade Show 2026.Foto: Cortesía

Ese esquema se refleja en la operación desde México. El informe muestra seis rutas activas y un incremento tanto en frecuencia como en ocupación. También revela que 89% de los residentes en México usa redes sociales para informarse sobre destinos turísticos y que 70% ha visto publicidad de República Dominicana en redes o Google.

El trabajo comercial, por tanto, no se queda en la feria o en la reunión institucional; ya se mueve también en el terreno digital, donde se forma la intención de viaje".

Calidad: la siguiente fase

La siguiente etapa, según la viceministra, está ligada al turismo de lujo y semilujo, a nuevas marcas internacionales y a un mercado con mayor gasto. Menciona la expansión de firmas como Aman, Rosewood, Four Seasons y St. Regis, además de proyectos orientados a turismo náutico y privado. Pero incluso en ese segmento, el mensaje oficial no se limita al inventario hotelero: el reto sigue siendo elevar la calidad integral del destino.

Ahí aparece otro dato relevante: 37% de los viajeros mexicanos compra paquete turístico con boleto aéreo y alojamiento, pero 63% organiza sus viajes por cuenta propia. Ese equilibrio entre paquete y decisión independiente obliga a vender más que un cuarto frente al mar. Mora indicó que con esos datos, se obliga a vender narrativa, confianza, movilidad, experiencias y reputación digital.

República Dominicana le apuesta al mercado de México, sin embargo, "ya no es sólo en la afinidad del idioma o en el atractivo caribeño. Hemos creado una estrategia más precisa: más vuelos, más promoción, más aliados, más oferta y una insistencia creciente en calidad".

"El gran reto no es sólo crecer en llegadas, sino elevar la calidad de la experiencia para que el turista salga del hotel, gaste más y se conecte con el destino", concluyó Jacqueline Mora, viceministra técnica del Ministerio de Turismo de República Dominicana.