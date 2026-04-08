Wall Street sube impulsado por acuerdo de alto el fuego entre EU e Irán

Los tres principales índices de Wall Street avanzan con fuerza en la sesión de media semana. Los inversionistas globales reaccionan tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de un acuerdo de alto el fuego con Irán por dos semanas para negociar.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 2.45% a 47,726.94 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, ganó 2.26% a 6,766.19 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico sube 2.71% a 22,613.71.

Justo antes de acabar el plazo que Trump había dado a Irán para abrir el estrecho de Ormuz o enfrentarse a "un infierno", ambos países alcanzaron un acuerdo de dos semanas continuar con las negociaciones. El barril de petróleo WTI cede 16.02% hasta 94.85 dólares.

Hoy se espera la publicación de la minuta de la más reciente reunión de la Reserva Federal, en la que mantuvo sin cambios ⁠la tasa y reiteró su proyección de un solo recorte este año. Será clave para conocer la discusión al interior del Comité Federal de Mercado Abierto.

Sólo el sector energético (-4.61%) baja entre los 11 principales sectores del S&P. Las ganancias son lideradas por las empresas industriales (+3.54%) y de consumo discrecional (+2.90%). Al interior del Dow Jones, las acciones de Sherwin-Williams (+6.68%) destacan.