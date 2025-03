"Soy el primero en llegar y último en irse": Mitos y realidades del compromiso en el trabajo

El uso de expresiones como “ponte la camiseta” o “el que se queda al final está comprometido”, entre otras, son frases que reflejan una cultura organizacional que confunde el compromiso laboral con tiempo dedicado al trabajo. Pero esto no es así, incluso puede tener consecuencias negativas tanto en la salud como en la productividad.

Estos mitos en torno al compromiso, en ocasiones lleva a las personas a trabajar jornadas extensas, tener hábitos que no son saludables o sobrecargarse con tareas. Pero eso no significa que exista un engagement del colaborador con la compañía.

En ese sentido, el último informe sobre El Estado del Lugar de Trabajo, realizado por Gallup, señala que sólo el 23% de las personas está comprometida en el trabajo.

El análisis expone que las organizaciones con mejores prácticas tienen tres cuartas partes de sus líderes comprometidos, y siete de cada 10 empleados en esa misma condición.

Existen muchos mitos en torno al compromiso laboral, la mayoría se vincula con una cultura organizacional que percibe la productividad como agotamiento y sacrificio de la vida personal por el trabajo.

Estos son los mitos más comunes:

Mito 1. Ser el primero en llegar y el último en salir

Algunas personas consideran que ser el primero en llegar y el último en salir del trabajo se califica como estar más “comprometido” con la empresa, sin embargo, no siempre es así.

Nefris Ventura, CEO de la firma Más Humanos, indica que en realidad trabajar más tiempo no necesariamente demuestra compromiso y se traduce en mayor productividad. “Hay personas que en su día a día ni siquiera tienen claro cuál es el objetivo que se persigue o cuál es la prioridad, y eso genera además de improductividad, desgaste”.

Mito 2. Sobrecarga de trabajo

Otro mito común es pensar que llenarse de trabajo y tratar de cumplir con un exceso de tareas se traducirá en beneficios demuestra su lealtad, sin embargo, una sobrecarga de trabajo puede tener repercusiones a la salud física y mental.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que 750,000 muertes al año se asocian con jornadas extensas y sobrecargas laborales, esto porque a su vez provocan enfermedades cardíacas y accidentes cardiovasculares.

Mito 3. Trabajar en días de descanso

Trabajar sin descanso e incluso en días festivos tampoco es un sinónimo de lealtad, por el contrario, puede provocar daños para los colaboradores, ya que no tomar pausas genera daños físicos y mentales.

La OIT y la OMS apuntan que trabajar 55 horas o más a la semana aumenta en un 35% el riesgo de presentar un accidente cerebrovascular y en 17% el riesgo de fallecer a causa de una cardiopatía isquémica.

Mito 4. No respetar las horas de comida

Los descansos en las jornadas laborales son importantes, y la hora de comida es fundamental tomarla. Muchos colaboradores priorizan tanto las tareas laborales que se olvidan de hábitos saludables, como tomarse un tiempo para descansar o incluso, respetar horarios de comida.

De acuerdo con Work Meter disponer de tiempo para despejar la mente ayuda a volver al trabajo con más energía y una mejor actitud. Por lo que es necesario tomar la hora de comida para mantener un balance entre rendimiento y salud.

Mito 5. Responder mensajes de trabajo fuera de horario laboral

Contestar mensajes fuera del horario laboral es una situación que genera efectos negativos muy marcados en la salud de los colaboradores, por eso la importancia de la desconexión digital del trabajo.

De acuerdo con Pandape, no responder mensajes o llamadas fuera del horario de trabajo se traduce en un bienestar físico y mental, mejorando la calidad de vida y el estado de ánimo, se reduce el estrés, aumenta la motivación entre otras más.

Mito 6. Decir que sí a todo

Es un mito muy arraigado en las culturas organizacionales, decir “no” en el trabajo se percibe mal y en ese sentido, se piensa que los trabajadores que siempre aceptan están realmente comprometidos.

Nora Taboada, fundadora de AFE Liderazgo Consciente, señala que normalmente los trabajadores aceptan compromisos adicionales por temor a desilusionar a los colegas o jefes, pero a largo plazo esta actitud puede llevar al agotamiento y estrés.

Mito 7. Absorber tareas de otros

En los equipos de trabajo llegan a presentarse situaciones, como que algún integrante no realice todas sus actividades, y estas tareas sean absorbidas por los colaboradores más comprometidos. Pero subsidiar los esfuerzos de compañeros tampoco es un sinónimo de lealtad.

Según las estimaciones de Gallup, el 59% de las personas está en un estado de renuncia silenciosa; es decir, se encuentran desconectados del trabajo y haciendo lo mínimo indispensable para mantenerse en el empleo. Eso significa que el 23% que sí está comprometido, está absorbiendo cargas extras, y eso puede llevar al agotamiento a estos trabajadores.

Importancia del compromiso laboral

Según Great Place to Work, para lograr contar con colaboradores comprometidos que generen los mejores resultados, es fundamental que en la cultura organizacional nadie se ponga una “camiseta de algo” que no quiere, no sienta orgullo o pertenencia.

“Cuando se produce una conexión emocional y profunda entre los valores y las metas de la empresa y los de sus colaboradores, el compromiso es total, independientemente de los resultados que se logren. Porque lo que sí es claro es una cosa, cuando existe un compromiso genuino, todos dan lo mejor de sí”, apunta.

Por otro lado, Ventage Circle señala que los empleados comprometidos no trabajan solo por un sueldo o un ascenso, sino que realmente se preocupan por su trabajo, por sus compañeros y por la misma empresa.

“A lo largo del día, sienten satisfacción por lo que hacen. Este entusiasmo se refleja en su crecimiento individual y empresarial”, indica.