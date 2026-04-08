Syngenta acerca innovación y tecnología al campo mexicano con el lanzamiento de Incipio®

Syngenta presentó Incipio®, una nueva solución para la protección de cultivos desarrollada con tecnología PLINAZOLIN®, orientada a ofrecer un control más preciso de plagas y fortalecer el desempeño de los cultivos a lo largo de su ciclo productivo.

Este lanzamiento se da en un contexto de creciente presión para el sector agropecuario, marcado por la variabilidad climática, el aumento en la presencia de plagas y la necesidad de elevar la productividad bajo criterios de sostenibilidad. En este escenario, la innovación tecnológica se consolida como un factor determinante para preservar la competitividad del campo.

Cortesía de Syngenta

“Hoy más que nunca, la agricultura necesita innovación que esté disponible y sea aplicable en campo. En Syngenta desarrollamos tecnologías para acompañar al agricultor a tomar mejores decisiones, optimizar recursos y producir más y mejores alimentos”, señaló Matías Ipiña, director de la Unidad Comercial Mesoamérica de Syngenta.

Incipio® es resultado de más de una década de investigación y desarrollo con ciencia de vanguardia y los más altos estándares de seguridad y calidad.

“Este proceso refleja el enfoque de la compañía en ofrecer innovaciones que contribuyan a la productividad agrícola favoreciendo la sostenibilidad y el cuidado del ambiente”, agregó Ipiña.

Incipio® forma parte del portafolio que integra soluciones químicas, biológicas y digitales para acompañar al agricultor en cada etapa del ciclo productivo.

En México, Syngenta acompaña a agricultores, distribuidores y técnicos con soluciones y tecnologías innovadoras, que permiten producir más con menos a la vez que cuidan los recursos y el ambiente.