Red eléctrica nacional de Cuba colapsa por tercera vez en julio

La red eléctrica nacional de Cuba sufrió un colapso el martes, informó el Ministerio de Energía y Minas, el tercer apagón importante en nueve días en la isla.

"Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)", dijo la dependencia.

Estos frecuentes cortes se producen mientras el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos paraliza la ya envejecida infraestructura energética de la isla.

En La Habana, los semáforos estaban apagados y el zumbido de los generadores resonaba por las calles.

Los cortes de electricidad crónicos han avivado la frustración con el Gobierno y han provocado pequeñas protestas nocturnas, así como la ira por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.