EU lanza nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Irán

El ejército estadounidense atacó objetivos militares en Irán por "undécima noche consecutiva", según indicó el Mando Central de para Oriente Medio (Centcom).

"Los ataques están diseñados para seguir degradando la capacidad de Irán de amenazar el transporte comercial en el estrecho de Ormuz", dijo en X el Centcom, y añadió que los bombardeos comenzaron a las 23:00 GMT.