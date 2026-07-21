31% de las empresas tiene programas de capacitación en Inteligencia Artificial

Pese a que el talento es uno de los habilitadores de la inteligencia artificial (IA) en las organizaciones, son pocas las empresas en México que están preparando a su fuerza laboral para la implementación de estas herramientas, de acuerdo con un estudio de Accenture, IPADE y el Consejo de Empresas Globales (CEG).

El estudio Ay, ay, ay, AI: México y el nuevo desafío tecnológico identificó que sólo 31% de las empresas en el país cuenta con un programa formal de capacitación en inteligencia artificial.

“La brecha de adopción de IA no es sólo tecnológica, es humana. Se conoce que algunas industrias podrían ver hasta 55% de sus horas laborales impactadas por la IA, lo que exige construir una fuerza laboral humano + máquina con nuevas habilidades como reingeniería de procesos, creatividad y pensamiento crítico”, subraya la investigación.

De hecho, entre los habilitadores de la IA en las compañías (datos y fuentes, talento y cultura, plataformas y operaciones, estrategia y gobierno de IA) la preparación de la fuerza laboral y la cultura organizacional tiene el avance más bajo. El 45% de los directivos reconoce que este campo es el que tiene el mayor rezago.

“La falta de talento se percibe como uno de los mayores obstáculos, igual que la resistencia cultural, y la seguridad de los datos es una preocupación dominante”, indica el informe.

Para Rafael Ramírez de Alba, director del Área de Entorno Económico en IPADE Business School, el dato es aún bajo para la relevancia que tiene el factor humano en la adopción de la IA.

“Cómo podemos esperar que la gente adopte la tecnología, que le tenga confianza, si no tenemos esos marcos de gobernanza y además, no se tiene la capacitación por parte de la organización para usarla bien”, expuso el académico durante la presentación del estudio.

De acuerdo con el especialista, en México la implementación de la inteligencia artificial depende tanto de una traducción cultural como del acceso a la tecnología. “Volver a la inteligencia artificial entendible y legítima para una fuerza laboral diversa y que quiere asegurarse que esto no los desplazará”.

Rediseño del trabajo con IA, un pendiente

Otro habilitador clave para el éxito de la IA en el trabajo es el rediseño de los procesos. “Las organizaciones más exitosas están reinventando el talento y las formas de trabajo”, se destaca en el estudio.

Pese a ello, sólo 16% de las empresas ha rediseñado procesos o roles con la IA. Si bien, apuntó Rafael Ramírez de Alba, esto es entendible porque se trata de uno de los habilitadores más complejos, también es cierto que es un factor clave para la adopción tecnológica.

A decir del especialista, el rediseño de los procesos y el trabajo humano será el factor más importante y “subestimado” para el éxito de la IA en las empresas. “No es cuestión sólo de comprar un software, de darle herramientas a la gente, sino realmente reconsiderar la manera en cómo el trabajo, las personas y la tecnología se complementan mutuamente”.

Una de las recomendaciones del informe, es que en cada iniciativa de IA se incluya una hipótesis “sobre qué tareas cambian, qué roles se redefinen, qué habilidades se requieren y cómo se medirá el aprendizaje”. También se hace un llamado a las organizaciones para que “la automatización de funciones de entrada no erosione la formación del talento futuro”.