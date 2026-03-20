Los robots sí van a sustituir trabajadores, pero sólo a quienes no desarrollen habilidades humanas

Cuando un 69% de las empresas en México afirma que ha aumentado sus inversiones para automatizar sus procesos surge la pregunta entre colaboradores y gestores de talento de si los robots van a sustituir a los humanos en sus puestos de trabajos, de acuerdo con Tania Arita, directora de Ventas y Reclutamiento de ManpowerGroup.

“Existe mucho temor porque como estamos automatizando se cree que se van a reducir puestos de trabajo y aumentará la productividad”, explicó Arita durante el Human Resources Summit organizado por la Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana (CCI).

Un temor que los mismos datos ayudan a calmar pues 45% de las empresas encuestadas por Manpower asegura que no ha reducido puestos de trabajo por automatizar sino que los roles se redefinen.

¿Qué empleos sí va a reducir la automatización y la IA?

“Sí, la automatización va a reducir definitivamente tareas repetitivas, pero estamos viendo que los roles se van a redefinir”, precisó.

Esto implica que los roles más demandados serán aquellos que desarrollen y apliquen modelos de IA, los relacionados con la ciberseguridad y de atención al cliente que ofrezcan experiencias positivas.

Si bien en 2030, 35% de las habilidades necesarias en el mundo del trabajo serán digitales, los empleadores demandarán habilidades blandas que los robots no podrán sustituir. En 2030, siete de cada 10 habilidades que demandarán los empleadores en los trabajadores son las llamadas blandas como la comunicación, pensamiento crítico, trabajar en equipo y ser creativos.

“En esta era de automatización e inteligencia artificial, el trabajo humano se está volviendo más valioso que nunca, siempre y cuando invirtamos en las habilidades que nos hacen únicos: creatividad, pensamiento crítico y capacidad de colaborar”, afirmó Tania Arita.

¿Qué habilidades harán insustituible a los humanos por robots?

¿Entonces, los robots van a sustituir a los humanos? No, siempre y cuando los colaboradores ejerciten sus habilidades humanas y utilicen la IA como una herramienta.

“¿El robot nos va a sustituir en la ética, empatía, resolución de problemas, poder tomar decisiones? Si nosotros no tenemos esas habilidades, obviamente el robot nos va a sustituir”, advirtió Arita.

Otra habilidad blanda que aumentará la demanda de humanos antes que de robots es la comunicación, colaboración y trabajo en equipo.

Además de la comunicación entre colaboradores humanos, la diferencia para no ser sustituido por un robot estará en la habilidad del colaborador para interactuar con la IA y cómo interpreta y las respuestas que le dé esa herramienta.

“Tenemos que hacer las preguntas correctas. La parte de comunicación es una de las habilidades que va a seguir creciendo, y no hablamos solo de la comunicación verbal sino que pueda interpretar la información y cómo aterrizarla”,agregó Arita.

Otra de las aportaciones de la IA en el empleo es que ahora los trabajadores cuentan con datos por lo que la habilidad para interpretarlos y usarlos hará más insustituible a un trabajador humano.

“El pensamiento crítico es una de las habilidades que también está en alta demanda y es de las más escasas y que nos cuesta encontrar. Hoy tenemos muchos datos (...) pero no sabemos cómo resolver. Esos son unos de los grandes retos que tenemos. Esto es una de las habilidades que el robot no va a poder sustituir si nosotros tenemos pensamiento crítico y también podemos tener ese liderazgo para influir en nuestros grupos de trabajo”, explicó.