Moody's eleva la calificación de Argentina a "B3" con perspectiva "positiva"

Moody's ⁠elevó el martes la nota soberana de Argentina de "Caa1" ⁠a "B3", y señaló que el riesgo de incumplimiento de deuda se ha reducido considerablemente, a medida que la estabilización macroeconómica ⁠ha entrado en una fase ⁠más duradera.

La agencia de calificación global también revisó la perspectiva del país de "estable" a "positiva" y dijo que era probable que la disciplina fiscal, la moderación de la inflación y el aumento de la credibilidad de las políticas continúen.

La decisión sobre la calificación crediticia se conoce en un momento en que el presidente Javier Milei impulsa la consecución del equilibrio fiscal mediante un programa económico destinado a controlar la inflación y estabilizar la economía.

A pesar de la mejora, la calificación soberana se mantuvo en territorio de bonos basura.

Moody's advirtió que el riesgo político sigue siendo una limitación clave y que un cambio de rumbo tras las elecciones generales de 2027 podría revertir las reformas recientes y distorsionar las ganancias crediticias.

Argentina se enfrenta a una prueba ⁠en 2027, con más de 23,000 millones ⁠de dólares en pagos ⁠de capital en moneda extranjera pendientes, o más de 32,000 millones ⁠de dólares incluyendo los intereses, según cifras del Fondo Monetario Internacional.

A principios de este mes, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, dijo que el país espera cumplir con sus obligaciones de deuda hasta 2027 a través de financiamiento multilateral, privatizaciones y emisión de deuda local, en su intento por refinanciar ⁠la deuda existente a la tasa de interés más baja posible.