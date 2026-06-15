La herencia laboral: lo que la familia nos enseña del trabajo

La cultura laboral no solo se aprende en la oficina, sino desde la infancia en el núcleo familiar viendo qué hacen los padres, claves en cómo se forma la identidad laboral, un conjunto de creencias, valores, miedos, expectativas y aspiraciones que una persona construye en torno al trabajo y que influye en cómo se relaciona con él a lo largo de su vida.

La familia es el contexto principal donde las personas interiorizan los roles que existen en la sociedad y desde pequeños observan e imitan comportamientos de sus padres, incluso su relación con el trabajo y su concepto de éxito profesional.

Alex Ureña, consultor en cultura organizacional, refiere que la identidad laboral es parte de la herencia familiar y se transmite de los padres a los hijos, de lo que reconocen como valioso y que está fuertemente ligado a la seguridad, la estabilidad y a “tener un futuro asegurado” para no sufrir.

Menciona que esta herencia trasciende a las familias y se convierte en eje de la educación y sociedad, por ello muchas reproducen y transmiten valores asociados con la estabilidad laboral, la disciplina y la eficiencia basadas en la rutina y no planeación o proyecciones a futuro.

“México es potencia en manufactura y el sistema educativo y cultural se centra en eso: ve a trabajar, llega temprano, ten una rutina y eso te va a dar estabilidad. Todo tiene que ver con ser eficiente, con tener trabajo, ser valioso, esforzarse en lo inmediato para sacar adelante a la familia, crear riqueza y tener estabilidad, pero la conversación sobre cómo lograrlo no está sobre la mesa”, subraya.

Asimismo, Daniela Blank, CEO de Grow, comparte que muchas de las definiciones que identifican a las personas y su relación con el trabajo o el éxito, fueron heredadas por el entorno en el que se desarrollaron, por ello señala que la pregunta que deben hacerse es: “¿quién decidió esa definición que estoy persiguiendo?”.

Hábitos y valores laborales heredados

El estudio Influencia familiar en la identidad ocupacional de la Universidad Estatal de Ohio, señala que la familia influye significativamente en los logros, la exclusión y la identidad laboral, tanto que la encuesta La generación Z ahora busca trabajo con un acompañante, elaborada por Zety, evidencia que 32% de las personas considera a sus padres como la principal influencia de sus decisiones profesionales.

Investigaciones de la Universidad de Lethbridge, Guelph, Groningen y la Estatal de Ohio revelan que la influencia de las madres y los padres en la vida profesional va más allá de la elección de una carrera, sino también contribuye en su relación con el trabajo, sus valores profesionales y la forma en que construyen su identidad laboral.

Por ejemplo, un estudio del Instituto Demográfico Interdisciplinario de los Países Bajos (NIDI) sobre la orientación laboral, menciona que un vínculo emocional familiar positivo se asocia a una ética laboral más sólida y una mayor orientación hacia el logro en la adultez.

A lo anterior se suman roles de género aprendidos. Los estudios universitarios indican que la figura paterna se asocia con roles de autoridad, lo que influye en los varones a una mayor disposición a realizar esfuerzos extraordinarios para liderar, mientras que la materna se asocia a normas de comportamiento, organización y aseo.

Los expertos también coinciden en que las personas replican no solo definiciones de éxito y roles en el trabajo, también hábitos que pueden afectar su salud mental y bienestar.

A decir de Daniela Blank, hay quienes construyen su identidad sobre carencias del pasado y definen su valor según su desempeño. “Las creencias que tenemos en la mente suelen generar resultados, pero también ansiedad, culpa, agotamiento y una relación de dependencia con el trabajo que afecta las relaciones personales”.

Reconocer cómo la familia influyó en la construcción de la identidad laboral es el primer paso para cuestionar creencias, hábitos y expectativas heredadas que pueden seguir definiendo la relación con el trabajo en la vida adulta.

Reconfigurar la relación con el trabajo

La CEO de Grow recomienda hacer introspección. “Por ejemplo, si quizá se está quedando hasta muy tarde, no respeta límites, no cumple promesas personales; esto se analiza, en qué contextos se repite el patrón y cómo se construyó. Es un proceso de autoconocimiento”.

“Te puedes hacer algunas preguntas sobre tu pasado: de personas a quienes admirabas mientras creciste, qué comportamientos eran premiados en tu familia, qué aprendiste que significaba ser alguien”, sugiere.

Posteriormente, aconseja situarse en el presente y analizar: “¿qué cosas persigo porque realmente las deseo y cuáles porque ya estoy acostumbrado, cuáles sigo por miedo a perderlas, y qué parte de mi vida está funcionando, aunque no aparezca en mi currículum”.

Por su parte, Alex Ureña sugiere continuar desarrollando una cultura de descanso y definir a la “riqueza”, entendiéndola no solo como dinero, sino como el desarrollo integral del ser y el bienestar social. “Esto ayuda a las personas a verse como seres verdaderamente humanos y no como piezas de una máquina que solo genera dinero”.