Hablar, ofrecer valor y elegir: ¿Cómo vencer el temor a buscar empleo?

La estrategia más efectiva para una persona en el desempleo y que decide buscar trabajo se basa en hablar y reconectar con las redes construidas en la carrera laboral, sobre todo si se vive esta situación desde el estrés o el miedo, recomiendan especialistas.

“La mejor estrategia es exactamente la contraria a la vergüenza o el aislamiento: retomar conversaciones con personas con las que has trabajado reduce enormemente la ansiedad de tocar puertas completamente desconocidas”, explica Guillermo Melin, Asesor en liderazgo y transformación en The Apex Manifesto CG.

Entre esas personas están los exjefes, colegas, clientes, proveedores o contactos de la industria en la que te interesa emplearte. Este primer paso permite romper la inactividad y comenzar a diseñar el camino a seguir.

Una vez actualizado el CV, los especialistas sugieren plantear un objetivo basado en cuáles son los intereses, qué tipo de vacantes resultan atractivas y con esto claro, disminuir la posibilidad de frustración que puede causar enviar solicitudes a todos y no obtener respuesta a ninguna.

“Cuando tienes muy claro qué puestos buscas, dejas de mandar CVs por mandar. A veces se piensa que por enviar 100 solicitudes alguna va a pegar, pero son a puestos que no tienen que ver con los intereses y el área profesional. Esta manera no funciona y es probable un desgaste emocional, te va a dar un bajón al no tener respuestas”, advierte Adriana González, headhunter-asociada.

¿Cómo evitar el desgaste emocional al buscar empleo?

El buscador de empleo no sólo es un candidato elegible, sino también puede seleccionar dónde aplicar.

“Elige tus batallas. Así sean cinco en el mes a las que hayas aplicado, que sean cinco posiciones que estén orientadas a lo que quieres actualmente”, añade González.

Otra de las sugerencias es recordar que en la búsqueda de trabajo no se empieza de la nada, detrás hay un pasado laboral que aporta experiencia.

“Cuando no tienes trabajo, lo primero que debes entender es que no estás empezando desde cero. A lo largo de tu carrera has construido experiencia, resultados y relaciones. Es momento de apoyarte en ellas”, recuerda Guillermo Melin.

¿Cuál es el tu valor agregado?

El especialista menciona que acudir a las redes no es exclusivo para pedir trabajo, sino también de comunicarles qué valor se puede agregar a sus organizaciones y resultados.

“El networking no debe limitarse a pedir trabajo.Cuando la conversación gira alrededor de generar valor y no únicamente de conseguir una posición, se abren muchas más posibilidades”, destaca Melin.

Actualizar el CV, estar activo en las redes como LinkedIn, definir cuál es el siguiente objetivo laboral, recordar y reconectarse con los logros pasados contribuyen a afianzar una estrategia de búsqueda de empleo y gestionar el estrés, la frustración y la tensión que surge en el proceso.

“La mejor forma de vencer el miedo y la incertidumbre es salir a conversar. Cada llamada, cada café y cada encuentro te recuerda que tu valor profesional sigue ahí y que las oportunidades suelen aparecer a través de las personas que conocen quién eres, cómo trabajas y los resultados que eres capaz de generar”, recomienda Guillermo Melin.

Estrategia para buscar trabajo y activarte

Los especialistas sugieren que los primeros pasos para emprender la búsqueda de empleo cuando no se tiene uno son: